En los últimos días se conoció oficialmente, que el Departamento Ejecutivo ha decidio posponer la puesta en marcha o la continuidad de algunos mejoramientos, por cuestiones económicas. El escenario no demuestra desequilibrios, sino que habría intención de redireccionar los recursos a la respuesta de otras demandas de la comunidad.

En la noche del jueves y en contexto de sesión ordinaria, el presidente del bloque Frente Crespo Nos Une, Dr. Beltrán Cepeda, especificó que no se iniciará este año el mini estadio y se postergará el avance de parquización del predio del ferrocarril. FM Estación Plus Crespo presenció la fundamentación, en la que el concejal explicó: "Entre lo que se presupuestó y se elaboró como planificación entre agosto y septiembre del 2024 a hoy, refleja que las partidas nos quedan un tanto desajustadas. También hay que tener en cuenta que esto es una 'manta corta' como se dice. Las coparticipaciones nacionales y provinciales han disminuido. En este último mes, se habla de un 25% a 28% y eso nos lleva a que también debamos relegar algunas obras que teníamos pensadas. No se puede iniciar y no se puede terminar -como en su momento se lo cuestionó y también se lo argumentó-, el estadio cubierto. Tuvimos una puesta en común en su momento, hubo voces contrarias y nosotros las aceptamos. En la primera modificación presupuestaria también se sacó parte de la partida para ese estadio y ahora es una decisión de nuestro intendente (Marcelo Cerutti), por este año dejar sin efecto ese estadio. Sí lo vamos a hacer. Cuando llegue el dinero se va a hacer, es un compromiso que tiene la gestión. Pero en este año, las condiciones no están dadas".

En otro pasaje de la fundamentación, Cepeda indicó: "Para este año, también habíamos planeado o habíamos presupuestado, avanzar sobre la parquización del predio del ferrocarril. Lamentablemente lo vamos a tener que posponer, porque necesitamos asignar esos recursos a cuestiones que tienen un tanto más de urgencia. En el proyecto que nos envían del Poder Ejecutivo, dice que se redireccionan partidas a subsidios sociales y demás".

Otra mirada

Por su parte, el bloque Más para Entre Ríos recordó la postura que había tenido desde el comienzo del proyecto de construir un estadio deportivo, que originalmente tenía asignada una primera etapa de 761 millones de pesos. En aquel momento -noviembre y diciembre de 2024-, el plan de obras presentadas para llevar adelante, había desatado un cruce entre los ediles, ya que había disidencia respecto de la calificación de prioridades.

Recordando esa posición, el presidente del bloque justicialista, Juan Pablo Motta, comentó: "Respetamos la decisión del bloque oficialista y respetamos la decisión del Ejecutivo. Pero sinceramente, al estadio lo consideramos totalmente innecesario en estos tiempos. La concejal (Nancy) Eichhorn fue la primera en estar en desacuerdo, por ahí nosotros tres del bloque fuimos un poco más flexibles en ver qué pasaba, tener un poco de expectativa; pero a la luz de los meses transcurridos, tenemos que darle la razón a Nancy. Fue presupuestado inútilmente desde su inicio y lo mejor que podemos hacer, es redestinar los fondos".