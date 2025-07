La entidad que nuclea a una parte del sector productivo de la ciudad, emitió un comunicado tras conocerse que no se llevará adelante la edición 2025 de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

En el análisis institucional recibido por FM Estación Plus Crespo, la entidad expresó: "Crespo no sería lo que es sin su gente, sin sus instituciones, sin el trabajo incansable de cada comerciante, productor y emprendedor…y sin sus tradiciones. Por eso, desde el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo queremos manifestar nuestra profunda tristeza y preocupación ante la decisión de no realizar la edición 2025 de la Fiesta Nacional de la Avicultura".

"Esta fiesta dejó hace mucho de ser sólo un evento sectorial: es una celebración de todos, un símbolo de identidad, de encuentro, de esfuerzo compartido. Es una oportunidad para mostrar al país lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos unidos. Suspenderla no es sólo apagar luces y escenarios, es dejar sin aire a cientos de sueños, proyectos y esperanzas que año tras año encuentran en esta fiesta un impulso vital. En momentos como los que atravesamos vemos que en diferentes localidades de nuestra provincia se incentiva y potencia este tipo de celebraciones, incluso algunas de forma gratuita, ya que es una inversión y no un gasto; una inversión que derrama en todos los sectores, con afluencia de turismo, personas que consumen y generan movimiento comercial", sostuvieron desde la comisión directiva.

Desde un contexto de impacto económico, agregaron: "Queremos expresar nuestra seria inquietud por la difícil realidad que atraviesa el comercio local. La informalidad crece de manera desmedida y sin control, los costos suben, las tasas municipales aún persisten en la factura de energía, o por ejemplo el agua aumenta de forma exponencial, siendo que hemos reclamado la importancia de su reducción para el sector productivo, mientras la rentabilidad se derrumba y pone en peligro al comercio local. Muchos negocios que han sido el sustento de familias durante generaciones, hoy se encuentran en una situación límite. Y detrás de cada persiana que baja hay historias, hay personas, hay puestos de trabajo que se pierden".

A modo de petición, concluyeron: "Necesitamos, más que nunca, que nuestras autoridades escuchen y acompañen. Que se construyan puentes, no barreras. Que se valore el rol fundamental que cumplen nuestras pymes, comercios e instituciones en la vida cotidiana de Crespo. Porque Crespo se construye entre todos, con esfuerzo, con diálogo y con respeto. Y no queremos quedarnos callados cuando vemos que se apagan espacios que nos unen y decisiones que ponen en jaque el futuro de nuestra comunidad".