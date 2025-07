El incremento en la Tasa de Obras Sanitarias -30% acumulativo por cada bimestre restante del 2025- se aprobó por mayoría, no contando con el respaldo de la oposición. El concejal justicialista Luciano Reca, sentó la postura del bloque, previo a aclarar que "desde que asumimos, nuestro bloque a acompañado los proyectos que han sido necesarios, que han sido justos, que han sido productivos. Siempre hemos tenido o hemos intentado tener, una mirada opositora racional. No nos oponemos por oponernos. Pero la sociedad, quienes nos votaron, nos ponen en un rol de oposición. Es el rol democrático que nos corresponde; estamos representando a una minoría del pueblo, pero esa minoría también necesita la representación".

FM Estación Plus Crespo presenció en cuanto al debate central del aumento de la Tasa de Agua, que el edil manifestó: "Entendemos que abrir la canilla implica un costo en infraestructura, un costo en energía, que todo el funcionamiento tiene un costo, y que probablemente -tal cual lo dijo el concejal (Sebastián) Ramírez-, se está pagando relativamente barato en Crespo. Pero nosotros queremos poner el foco en otra cosa: en la Tasa. Creemos que esta Tasa es injusta, es inequitativa y es regresiva. No puede ser que todos los ciudadanos de Crespo paguen la misma boleta de agua. No es justo, no es equitativo, que un ciudadano que tenga una casa de dos o tres plantas, que tenga una pileta de 50.000 litros -que la puede limpiar y vaciarla dos o tres veces por año-, pague lo mismo que un ciudadano que vive en un departamento y que lo único que gasta es en el aseo personal. No es justo. No es justo que no haya medidores de agua. Nosotros tenemos que optimizar el servicio. Entendemos que el costo es bajo, pero también entendemos que hay una desproporción entre el incremento porcentual de lo que se pretende incrementar, con lo que se han incrementado los salarios, ó lo que la inflación oficial -que sabemos que es absolutamente dibujada a nivel nacional, representa el 1.6%-".

"Tenemos que empezar a controlar mejor. Necesitamos un Estado más eficiente en el control", afirmó el concejal y se explayó: "Tenemos que controlar los medidores y también intimar a los morosos más tempranamente. No puede ser que haya un moroso que recién a fin de año se lo intime -representan el 30% de los ciudadanos, que no pagan el agua-. Cada uno debe pagar el agua de acuerdo a lo que consume, como cualquier otro servicio. ¿Cómo pagamos la luz?, ¿Cómo pagamos el gas ó cualquier servicio indispensable?. Se paga de acuerdo a lo que se consume. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr en este municipio. Hacemos hincapié en la inequidad de la Tasa, en la regresividad de la Tasa y en la ineficiencia en el control del municipio".