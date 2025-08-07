Este viernes ANSES inicia el pago a Jubilados, AUH y asignaciones

Desde el Gobierno aseguran que aumentó el consumo de carneNacionales07 de agosto de 2025
Superó los 114 kilos por habitante en el último año.
Desde este viernes, 4 de los 9 grupos comienzan a percibir sus haberes correspondientes al mes al calendario del mes de agosto.Nacionales07 de agosto de 2025
La Administración de Seguridad Social (ANSES) dará inicio al pago de haberes a jubilados y pensionados, como así también a beneficiarios de las asignaciones. Todo corresponde al mes de agosto.
De este viernes 8, con aumento y hasta el jueves 28, millones de argentinos cobrarán el haber y asignaciones con el 1,62% de incremento. Y como replica mes a mes, la ANSES abonará de forma escalonada de acuerdo a la terminación del DNI.
Además, el bono mensual de $70 mil estará incluido en el pago. ¿quiénes inician el cobro mañana y cuánto es el monto en cada caso?
Jubilados y pensionados de la mínima son quienes comenzarán a cobrar en el día de mañana. También algunos grupos beneficiarios de asignaciones. Del total, los primeros serán cuya terminación del DNI sea 0, salvo las Pensiones no contributivas que, agrega la finalización en 1.
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
Calendarios de pago de la Asignación Universal por Hijo
Asignación Familiar por Hijo para Trabajadores registrados
Calendario de pago Asignación por Embarazo
Calendario de pago Asignación por Prenatal
Calendario de pago Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Calendario de pago Pensiones no contributivas
Calendario de pago Prestación por Desempleo
Jubilación mínima con bono incluido de $70 mil
Prestaciones previsionales, con el bono de igual monto incluido
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez
Pensión Madre de 7 hijos
En vísperas de este acontecimiento, el Ejecutivo oficializó la medida este jueves con la publicación de un decreto en el Boletín Oficial
La oposición se unió y consiguió anular decretos dictados por el Gobierno y ahora deberán ser tratados por el Senado
Perdió todas las votaciones en Diputados. Se aprobaron más fondos para Universidades y el Garrahan, se rechazaron 5 DNU y se forzó el debate de otros 5 temas.
La acería Acerbrag, la empresa más grande de Bragado, anunció que suspende su producción por tiempo indeterminado. Hay 600 trabajadores en vilo.
Con el inicio de agosto, entraron en vigencia los nuevos valores tras el aumento automático definido por ANSES. Estos son los montos y el calendario de pago
Como cada primer lunes del mes, voluntarios de Suma de Voluntades Crespo prepararon y distribuyeron más de 300 porciones de comida, en esta ocasión locro, pero también ropa y calzado a personas en situación de calle en la ciudad de Paraná. La acción solidaria se realizó en puntos previamente relevados por la ONG y reafirma el compromiso constante del grupo crespense con los sectores más vulnerables.
La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino presenta una promoción especial para hacer sonreír a niñas y niños en el Día de las Infancias.
Se trata de tramos que dejarán de presentar el flujo vehicular en ambos sentidos. Así lo aprobó el Concejo Deliberante. Conocé los cambios.