Este viernes ANSES inicia el pago a Jubilados, AUH y asignaciones

Desde este viernes, 4 de los 9 grupos comienzan a percibir sus haberes correspondientes al mes al calendario del mes de agosto.

Nacionales07 de agosto de 2025
La Administración de Seguridad Social (ANSES) dará inicio al pago de haberes a jubilados y pensionados, como así también a beneficiarios de las asignaciones. Todo corresponde al mes de agosto.

De este viernes 8, con aumento y hasta el jueves 28, millones de argentinos cobrarán el haber y asignaciones con el 1,62% de incremento. Y como replica mes a mes, la ANSES abonará de forma escalonada de acuerdo a la terminación del DNI.

Además, el bono mensual de $70 mil estará incluido en el pago. ¿quiénes inician el cobro mañana y cuánto es el monto en cada caso?

Jubilados y pensionados de la mínima son quienes comenzarán a cobrar en el día de mañana. También algunos grupos beneficiarios de asignaciones. Del total, los primeros serán cuya terminación del DNI sea 0, salvo las Pensiones no contributivas que, agrega la finalización en 1

El calendario completo de pagos de ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 8 de agosto.
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto.
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto.
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto.
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto.
  • DNI terminados en 5: 14 de agosto.
  • DNI terminados en 6: 18 de agosto.
  • DNI terminados en 7: 19 de agosto.
  • DNI terminados en 8: 20 de agosto.
  • DNI terminados en 9: 21 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Calendarios de pago de la Asignación Universal por Hijo

  • DNI terminados en 0: 8 de agosto.
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto.
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto.
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto.
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto.
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto.
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto.
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto.
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto.
  • DNI terminados en 9: 22 de agosto.

Asignación Familiar por Hijo para Trabajadores registrados

  • DNI terminados en 0: 8 de agosto.
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto.
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto.
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto.
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto.
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto.
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto.
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto.
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto.
  • DNI terminados en 9: 22 de agosto.

Calendario de pago Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 11 de agosto.
  • DNI terminados en 1: 12 de agosto.
  • DNI terminados en 2: 13 de agosto.
  • DNI terminados en 3: 14 de agosto.
  • DNI terminados en 4: 18 de agosto.
  • DNI terminados en 5: 19 de agosto.
  • DNI terminados en 6: 20 de agosto.
  • DNI terminados en 7: 21 de agosto.
  • DNI terminados en 8: 22 de agosto.
  • DNI terminados en 9: 25 de agosto.

Calendario de pago Asignación por Prenatal 

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto.

Calendario de pago Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todos: 11 de agosto.
  • Todos: 22 de agosto.

Calendario de pago Pensiones no contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.

Calendario de pago Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.

¿Cómo quedan los haberes y asignaciones con el aumento en agosto?

Jubilación mínima con bono incluido de $70 mil

  • $384.305,37. (Quienes que no superen el monto mínimo tendrán un bono proporcional hasta llegar al numero).

Prestaciones previsionales, con el bono de igual monto incluido 

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

  • $321.444,30. 

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez

  • $290.013,76.

Pensión Madre de 7 hijos

  • $384.305,37. 

