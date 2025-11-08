Plus en Vivo

Un hombre alcoholizado atacó a golpes a una mujer policía dentro de un boliche

La funcionaria sufrió lesiones en su rostro. El test de alcoholemia al detenido arrojó 1,31 gr/l.

Policiales/Judiciales08 de noviembre de 2025
detenido-gualeguaychu

Un hombre de 64 años fue detenido, luego de agredir a una funcionaria policial que cumplía servicio adicional en un local bailable de Gualeguaychú.

El hecho ocurrió esta madrugada, cuando personal de Comisaría Primera acudió al lugar tras un llamado del Comando Radioeléctrico. Al llegar, los efectivos constataron que el agresor había sido reducido, mientras que la agente, de 27 años, presentaba una lesión en la zona del mentón.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre fue aprehendido y quedó imputado por los delitos de Resistencia a la Autoridad y Lesiones, consignó Ahora.

Además, intervino personal de Tránsito Municipal, que labró el acta correspondiente y retuvo el vehículo que conducía el implicado. El test de alcoholemia arrojó 1,31 gramos de alcohol en sangre, motivo por el cual también se le retuvo la licencia de conducir.

Próximos días en Crespo

