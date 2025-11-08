Un hombre alcoholizado atacó a golpes a una mujer policía dentro de un boliche

Estación Plus CrespoCrespo05 de noviembre de 2025
El siniestro vial ocurrió en el límite de los Barrios Del Rosario y San Cayetano de Crespo.
Estación Plus CrespoDeportes06 de noviembre de 2025
Un hecho inusual se dará este domingo 9 de noviembre para el plantel superior del Club Atlético Unión de Crespo, que deberá disputar dos encuentros oficiales en un mismo día y con escasa diferencia horaria, ambos de gran trascendencia deportiva. Ambos partidos serán transmitidos por FM Estación Plus Crespo 94.3
Estación Plus CrespoEntre Ríos07 de noviembre de 2025
"Lesiones gravísimas a título de dolo eventual y usurpación de título" son las acusaciones penales, que deberá afrontar quien intervino como anestesista. El nogoyaense había ingresado a operarse la vesícula y salió en estado vegetativo.
Estación Plus CrespoEntre Ríos07 de noviembre de 2025
Las condiciones climáticas adversas obligaron a postergar la Fiesta Provincial del Guiso, que debía realizarse este fin de semana en El Pingo. Ya hay nueva fecha de realización.
Nacionales07 de noviembre de 2025
La segmentación de tarifas y acuerdos contractuales impactará en la estructura de costos y en la estacionalidad del gasto energético para distintos tipos de clientes