Plus en Vivo

Automovilista se estrelló contra un árbol

El siniestro vial ocurrió en el límite de los Barrios Del Rosario y San Cayetano de Crespo.

Crespo05 de noviembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
WhatsApp Image 2025-11-05 at 07.21.19

En la madrugada de este miércoles, se plasmaron las actas de tránsito para ser presentadas ante la compañía aseguradora de un Ford Ka, cuya conductora protagonizó un incidente durante su conducción.

WhatsApp Image 2025-11-05 at 09.26.50 (1)

El hecho se produjo en calle San Martín a metros de la intersección con José Hernández, en proximidad al paso a nivel que delimita el Barrio Del Rosario con Barrio San Cayetano. Estación Plus Crespo pudo confirmar que alrededor de las 03:10, inspectores y personal de la ambulancia, auxiliaron a una joven de 25 años de edad, quien momentos antes perdió el control del vehículo y terminó su trayectoria impactando contra el tronco de un árbol.

Afortunadamente la única ocupante en ese momento, no presentó lesiones; quedando bajo el cargo particular el remolque del rodado.

WhatsApp Image 2025-11-05 at 09.26.50

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-11-01 at 10.29.33

Recuperan pertenencias sustraídas desde un garage abierto

Crespo01 de noviembre de 2025

Entre este viernes y sábado, el Área de Investigaciones de Comisaría Crespo logró el recupero de los efectos buscados, como así también la individualización de las personas implicadas, habida cuenta que había operado una comercialización informal.

Más visto hoy en Estación Plus
cuevas

Marcelo Cuevas, un joven atleta bonaerense que encontró en Crespo una experiencia inolvidable

Estación Plus Crespo
Deportes04 de noviembre de 2025

El pasado fin de semana, Crespo recibió a numerosos deportistas de distintos puntos del país en el tradicional Maratón de la Avicultura. Entre ellos, se destacó la presencia de Marcelo Cuevas, un joven corredor de 22 años, oriundo de Mercedes, provincia de Buenos Aires, quien participó en la distancia de 10 kilómetros y logró subirse al podio en su categoría.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo