Automovilista se estrelló contra un árbol

En la madrugada de este miércoles, se plasmaron las actas de tránsito para ser presentadas ante la compañía aseguradora de un Ford Ka, cuya conductora protagonizó un incidente durante su conducción.

El hecho se produjo en calle San Martín a metros de la intersección con José Hernández, en proximidad al paso a nivel que delimita el Barrio Del Rosario con Barrio San Cayetano. Estación Plus Crespo pudo confirmar que alrededor de las 03:10, inspectores y personal de la ambulancia, auxiliaron a una joven de 25 años de edad, quien momentos antes perdió el control del vehículo y terminó su trayectoria impactando contra el tronco de un árbol.

Afortunadamente la única ocupante en ese momento, no presentó lesiones; quedando bajo el cargo particular el remolque del rodado.