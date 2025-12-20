"Impro-Humor e Historias breves", un espectáculo para cerrar el fin de semana con una sonrisa

Andrea Seimandi y Silvia Di Franco integran el nutrido elenco que en este 2025 presenta La Compañía de Teatro Independiente (LA.CO.TE.I.) de Crespo, que este domingo 21 de diciembre, estará presentando "Impro Humor e Historias breves", bajo la dirección de Rubén Clavenzani.

Se proyecta una noche para disfrutar de esta rama artística. En tal sentido, Seimandi manifestó a Estación Plus Crespo: "Creamos este grupo independiente en el 2006 y esta etapa nos encuentra con clases en la Biblioteca Popular Orientación, que nos cede el espacio. Tuvimos bastantes oportunidades de presentación este año, y nos pareció interesante anticiparnos a las fiestas con un encuentro con el público, mostrando improvisaciones, cuentos dramatizados, fragmentos de obras de distintos autores, y demás. Hoy estamos participando 13 personas, que tenemos una cuota para solventar justamente los gastos que demandan este tipo de eventos. Se nos hace necesario cobrar una entrada, que es de $15.000 y que se puede adquirir con cualquier integrante del elenco. Recomendamos la compra anticipada, porque el salón municipal tiene un cupo determinado y nos gustaría reunir a la mayor cantidad de gente posible, previendo su comodidad".

En esa línea de pensamiento, Di Franco agregó: "A las obras o muestras anteriores las hicimos en la misma Biblioteca Popular, donde ya tenemos el ambiente preparado para recibir al público, con una capacidad que ronda las 60 personas. En esta oportunidad, está planteado como un espectáculo de cierre de año, con lo cual la convocatoria será mayor". Apuntó que "la intención es comenzar con puntualidad a las 21:00, y calculamos una duración de hora y media aproximadamente. Generalmente hacemos como una presentación de entrada, que es alguna actuación preparada por nosotros, contamos determinados cuentos con relato e interpretación, y como cierre las impro, que es nuestro sello. El público tira títulos y nosotros improvisamos las obras. Es un espectáculo bien variado dentro de lo teatral".

Desde una reflexión personal acerca de la incidencia de la participación en teatro en su vida, Silvia manifestó: "Estoy muy contenta, en estos últimos años se ha sumado mucha gente y nuestro grupo se caracteriza por la diversidad de edades, de profesiones, de intereses o motivaciones, lo cual lo hace realmente muy rico. Es una experiencia enriquecedora, una oportunidad de compartir, de aprender y de disfrutar. Creo que esta última condición se nota en el escenario y al bajar, desde los abrazos, las felicitaciones o las muestras de afecto, la gente nos lo transmite: disfrutamos mucho. El público nos reconforta y se convierte en un montón de sensaciones mutuas".

Andrea Seimandi adhirió a las expresiones de su compañera de elenco y acotó: "Allá por 1996, me recibí de docente y después perdí mi voz, que era mi herramienta de trabajo. Silvia fue mi fonoaudióloga, me ayudó a recuperarla y empezamos Teatro juntas. Puedo decir que el teatro hace sentir seguridad al transmitir y brinda herramientas para expresar lo que uno quiere, pero desde desde otra mirada, como más positiva, con más alegría, con más entusiasmo. Tenemos la característica de la improvisación -que es en su esencia un poco el juego del niño-, y otorga espontaneidad. Uno se mira la cara y el cuerpo, sabiendo que pasan los años, pero se siente desde la mente y el corazón, en juventud. El teatro te mantiene vivo. La vida es movimiento y creatividad, y esto me nutre para desde mi profesión -como profesora de lengua extranjera-, transmitirle a mis alumnos que la pasen bien en clases, que se distiendan, que aprendan de una manera menos rígida".