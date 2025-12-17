Crespo: parroquias organizan celebraciones y actividades comunitarias rumbo a la Navidad

Según se informó a Estación Plus Crespo, se realizarán celebraciones penitenciales con la presencia de varios sacerdotes, orientadas a la preparación espiritual para las fiestas. La primera tendrá lugar el miércoles 17 de diciembre, a las 20:30, en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. La segunda está prevista para el jueves 18 de diciembre, a las 20:00, en la Parroquia San José.

Asimismo, se anunció la realización del Pesebre Navideño comunitario, bajo el lema “Ven a contemplar el misterio de amor que llegó al mundo: Jesús”. El encuentro se desarrollará el domingo 21 de diciembre, a las 21:00, en el atrio de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. En caso de condiciones climáticas adversas, la actividad se trasladará al salón parroquial. Desde la organización se invitó, a quienes lo deseen, a colaborar con un alimento no perecedero, preferentemente algún producto navideño como pan dulce.

Por otra parte, desde la Parroquia San José invitan a los “Pesebres Vivientes”, en distintos barrios de la ciudad. El cronograma previsto es el siguiente:

· 18 de diciembre: Barrio Las Rosas I

· 21 de diciembre: Capilla San Miguel

· 22 de diciembre: Barrio Loma Hermosa

· 23 de diciembre: Sede Parroquial

· 23 de diciembre: Capilla Virgen de Lourdes, Barrio del Tigre

Desde ambas comunidades parroquiales destacaron que todas las actividades son de carácter abierto y están pensadas para ser compartidas en familia, con el objetivo de fortalecer el espíritu navideño y el encuentro comunitario.