De Crespo al Senado: avales y rechazos al Proyecto de Ley de Modernización Laboral

Bajo la firma de Leonardo Diez -presidente- y Alicia Fernández -secretaria-, el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo envió al Senado de la Nación una serie de observaciones vinculadas al Proyecto de Ley de Modernización Laboral. En cuanto al espíritu de la nota, hicieron saber a Estación Plus Crespo que "la intención ha sido manifestar nuestra postura, ya que resulta imprescindible la revisión integral del proyecto. Pedimos que prioricen preservar un sistema de relaciones laborales basado en la previsibilidad, la igualdad, la libertad de negociación y la paz social".

Desacuerdos

"Si bien consideramos que son necesarios muchos de los cambios planteados, también expresamos reparos en

las modificaciones al Régimen de Negociación Colectiva -prevista en los artículos 128, 130, 131 y 132 del proyecto de ley-; los cuales tras analizarlos nos generan seria preocupación por sus efectos sobre la estabilidad, la equidad y la previsibilidad del sistema laboral argentino", argumentaron.

En síntesis, comunicaron a los legisladores las siguientes disidencias:

El artículo 128 incorpora el artículo 9° bis a la Ley 14.250 y dispone que los aportes o contribuciones patronales previstos en los convenios colectivos a favor de cámaras o entidades empresarias tengan carácter estrictamente voluntario , incluso para los empleadores comprendidos en el ámbito del convenio. Esta modificación introduce una restricción unilateral al contenido de la negociación colectiva, rompe el principio de paridad entre las partes y establece un trato discriminatorio, al mantener los aportes obligatorios a favor de organizaciones sindicales mientras debilita el financiamiento y el rol institucional de las entidades empresarias.

colectivo de actividad y se otorga prevalencia a los convenios de ámbito menor o de empresa , aun cuando el convenio de ámbito mayor sea posterior. Este esquema fragmenta el marco normativo de una misma actividad, habilita diferencias salariales y de condiciones laborales injustificadas y afecta el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea , incrementando la conflictividad jurídica y social.

colectiva y genera un escenario de marcada inestabilidad e incertidumbre tanto para empleadores como para trabajadores.

Acuerdos

"Compartimos la orientación general de la iniciativa y la necesidad de un proyecto de reforma laboral", admitieron desde la institución que nuclea a comerciantes, industriales y prestadores de servicios de la ciudad.

En síntesis, comunicaron a los legisladores las siguientes coincidencias de posturas: