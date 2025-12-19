De Crespo al Senado: avales y rechazos al Proyecto de Ley de Modernización Laboral

Continúan las retenciones de moto en Crespo
Ni anti-reglamentario ni intervenido; Comisaría Crespo llegó a retirar de la circulación pública un motovehículo sin caño escape.
El Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo elevó a la Cámara Alta de la Nación, sus consideraciones respecto a la debatida Reforma Laboral, cuyo tratamiento se retomará el 10 de febrero de 2026.Crespo19 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Bajo la firma de Leonardo Diez -presidente- y Alicia Fernández -secretaria-, el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo envió al Senado de la Nación una serie de observaciones vinculadas al Proyecto de Ley de Modernización Laboral. En cuanto al espíritu de la nota, hicieron saber a Estación Plus Crespo que "la intención ha sido manifestar nuestra postura, ya que resulta imprescindible la revisión integral del proyecto. Pedimos que prioricen preservar un sistema de relaciones laborales basado en la previsibilidad, la igualdad, la libertad de negociación y la paz social".
"Si bien consideramos que son necesarios muchos de los cambios planteados, también expresamos reparos en
las modificaciones al Régimen de Negociación Colectiva -prevista en los artículos 128, 130, 131 y 132 del proyecto de ley-; los cuales tras analizarlos nos generan seria preocupación por sus efectos sobre la estabilidad, la equidad y la previsibilidad del sistema laboral argentino", argumentaron.
En síntesis, comunicaron a los legisladores las siguientes disidencias:
"Compartimos la orientación general de la iniciativa y la necesidad de un proyecto de reforma laboral", admitieron desde la institución que nuclea a comerciantes, industriales y prestadores de servicios de la ciudad.
En síntesis, comunicaron a los legisladores las siguientes coincidencias de posturas:
Ni anti-reglamentario ni intervenido; Comisaría Crespo llegó a retirar de la circulación pública un motovehículo sin caño escape.
Una nueva edición de la iniciativa solidaria “Manos a la olla” se desarrollará en el Hogar Nuevo Amanecer de la ciudad de Crespo. La propuesta, que se realiza desde hace siete años, tiene como objetivo principal celebrar junto a los chicos que residen en la institución, al tiempo que se convierte en una acción concreta de colaboración con el hogar.
En el marco de la preparación espiritual y comunitaria para la Navidad, las parroquias Nuestra Señora del Rosario y San José de Crespo dieron a conocer un cronograma de celebraciones penitenciales y actividades abiertas a toda la comunidad durante el mes de diciembre.
Fue recibido por ediles de ambos bloques. Expuso su preocupación por el derroche del recurso y sus diferencias para con el sistema de cobro.
Este sábado 13 de diciembre se realizó la tradicional colecta navideña organizada por el Grupo Scout de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Crespo.
El 17 de enero de 2026, en un nuevo espacio de realización, el tradicional evento del verano crespense ofrecerá shows en vivo, gastronomía, con variedad de la "espumosa y refrescante" protagonista de la noche.
Una nueva edición de la iniciativa solidaria “Manos a la olla” se desarrollará en el Hogar Nuevo Amanecer de la ciudad de Crespo. La propuesta, que se realiza desde hace siete años, tiene como objetivo principal celebrar junto a los chicos que residen en la institución, al tiempo que se convierte en una acción concreta de colaboración con el hogar.
La información fue difundida a través de la Dark Web y contempla datos de entidades públicas y bancarias.