Insólito: Unión de Crespo jugará dos importantes partidos en apenas cinco horas

Emiliano Stang viaja confiado a MercedesDeportes06 de noviembre de 2025
La categoría regresa tras 15 años a Uruguay. EL crespense Emiliano Stang aseguró en la previa: “Es una pista desconocida para mí”.
Un hecho inusual se dará este domingo 9 de noviembre para el plantel superior del Club Atlético Unión de Crespo, que deberá disputar dos encuentros oficiales en un mismo día y con escasa diferencia horaria, ambos de gran trascendencia deportiva. Ambos partidos serán transmitidos por FM Estación Plus Crespo 94.3Deportes06 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
A las 15:45, en el estadio “Mundialista 25 de Agosto”, el conjunto verde recibirá a Sarmiento de Crespo por el partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. En el encuentro de ida, los dirigidos por Matías Zapata se impusieron por 2 a 0 como visitantes, por lo que llegan con una ventaja considerable en busca del pasaje a una nueva final del certamen chacarero.
Sin embargo, la jornada no concluirá con ese compromiso. Ni bien finalice el partido de Crespo, Unión deberá trasladarse a la ciudad de Paraná, donde enfrentará a Neuquén desde las 19:00, por la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur, competencia que organiza el Consejo Federal de la AFA.
La coincidencia de ambos partidos supone un reto logístico y físico poco o nada frecuente. El cuerpo técnico deberá planificar cuidadosamente la utilización del plantel para afrontar con la mayor competitividad posible los dos frentes en los que Unión mantiene protagonismo. Cabe destacar, que Unión realizó incorporaciones para afrontar la doble competencia. Son cuatro futbolistas que solo están habilitados para jugar el Torneo Regional Federal Amateur.
De esta manera, el “Verde” vivirá una jornada intensa e histórica, en la que buscará ratificar su fortaleza tanto en el ámbito liguista como en el regional.
La categoría regresa tras 15 años a Uruguay. EL crespense Emiliano Stang aseguró en la previa: “Es una pista desconocida para mí”.
Un comité de expertos de la FIFA evalúa una propuesta impulsada por Arsene Wenger para modificar la regla del off side. Si se aprueba, podría entrar en vigencia en pleno Mundial 2026.
Independiente Rivadavia se consagró campeón este miércoles de la Copa Argentina tras vencer 5-3 en penales a Argentinos Juniors, luego de igualar 2-2 en el tiempo regular, en un partido disputado en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba.
Ocho categorías de los 3 clubes crespeses obtuvieron la clasificación tras ganar sus llaves de octavos de final.
Alexis Soplán de Valle María en Súper Master,Juan Velázquez de Ramírez en Master A y Senior A y Gustavo Mildemberger de Crespo en Senior SM, se consagraron campeones 2025 del CZM de tenis “Copa Dirección de Deportes-Municipalidad de General Ramírez”, que el pasado domingo cerró su temporada 2025, en las canchas del Club Racing de dicha ciudad.
El encuentro será este miércoles a las 21:10 en la cancha de Instituto de Córdoba.
La pasión celeste sumó un nuevo capítulo en la provincia. En la ciudad de Crespo se conformó oficialmente la primera peña de Belgrano de Córdoba en Entre Ríos, un hecho que marca la expansión del fervor “pirata” más allá de los límites cordobeses.
El siniestro vial ocurrió en el límite de los Barrios Del Rosario y San Cayetano de Crespo.
"Crespo tiene unos 80 matriculados y además, la presencia de urnas en Paraná Campaña siempre favorecía la participación", explicó Daiana Moretti a Estación Plus Crespo, profesional que aspira a la conducción de la Sección Paraná.
La constructora Obring SA resultó adjudicataria del tramo que incluye el puente Victoria - Rosario en el primer proceso de concesión vial impulsado por Milei
Un fatal accidente de tránsito ocurrió en la Ruta N°11, entre un vehículo y un ciclista. El hombre que circulaba en bicicleta falleció en el acto.