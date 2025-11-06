Plus en Vivo

Insólito: Unión de Crespo jugará dos importantes partidos en apenas cinco horas

Un hecho inusual se dará este domingo 9 de noviembre para el plantel superior del Club Atlético Unión de Crespo, que deberá disputar dos encuentros oficiales en un mismo día y con escasa diferencia horaria, ambos de gran trascendencia deportiva. Ambos partidos serán transmitidos por FM Estación Plus Crespo 94.3

A las 15:45, en el estadio “Mundialista 25 de Agosto”, el conjunto verde recibirá a Sarmiento de Crespo por el partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. En el encuentro de ida, los dirigidos por Matías Zapata se impusieron por 2 a 0 como visitantes, por lo que llegan con una ventaja considerable en busca del pasaje a una nueva final del certamen chacarero.

Sin embargo, la jornada no concluirá con ese compromiso. Ni bien finalice el partido de Crespo, Unión deberá trasladarse a la ciudad de Paraná, donde enfrentará a Neuquén desde las 19:00, por la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur, competencia que organiza el Consejo Federal de la AFA.

La coincidencia de ambos partidos supone un reto logístico y físico poco o nada frecuente. El cuerpo técnico deberá planificar cuidadosamente la utilización del plantel para afrontar con la mayor competitividad posible los dos frentes en los que Unión mantiene protagonismo. Cabe destacar, que Unión realizó incorporaciones para afrontar la doble competencia. Son cuatro futbolistas que solo están habilitados para jugar el Torneo Regional Federal Amateur.

De esta manera, el “Verde” vivirá una jornada intensa e histórica, en la que buscará ratificar su fortaleza tanto en el ámbito liguista como en el regional.

