Cómo es la nueva regla del fuera de juego que podría revolucionar el fútbol

En las próximas semanas, se analizará una propuesta impulsada por el exDT de ArsenalArsene Wenger para cambiar la forma de sancionar las posiciones adelantadas en el fútbol mundial.

El comité, liderado por el director de Desarrollo de la FIFA, estará compuesto por otros 22 exjugadores y 11 exárbitros internacionales.

El espíritu de la nueva norma estipula un cambio trascendental al momento de considerar los offside. Bajo ese criterio, solo será sancionable cuando exista un espacio o luz entre el último defensor y el delantero.

Esta normativa se puso a prueba en categorías formativas de algunas ligas de Europa a los efectos de ver el impacto en el juego, las tácticas y los esquemas defensivos. Los análisis arrojaron resultados positivos por el aumento considerable de la cantidad de goles marcados en los partidos.

La modificación es tan simple en su redacción como profunda: hasta hoy, la regla establece que un jugador estará en fuera de juego si cualquier parte de su cuerpo con la que pueda marcar gol, es decir todo, excepto manos y brazos, se encuentra por delante del penúltimo defensor en el momento del pase y más cerca de la línea final.

En caso que el comité organizado por la FIFA avance en su aceptación, el proyecto pasará a la reunión anual de la IFAB, la entidad que define las reglas del fútbol a nivel mundial. Su eventual tratamiento sería entre enero y febrero del próximo año.

Un claro ejemplo

* Una jugada revisada por el VAR muestra que el hombro del atacante está adelantado por tres centímetros.

* Hoy: se anula el gol.

* Con la nueva ley: se concede, porque parte del cuerpo sigue en línea.

Los inconvenientes de la nueva Ley

Si sorteara todos los filtros, la ”Ley Wenger” entraría en vigor el 1 de julio de 2026, en pleno Mundial, por lo que, lógicamente, deberá estar vigente desde el inicio del torneo el 11 de junio.

Algunos actores de la FIFA consideran que se trata de una modificación demasiado trascendental como para estrenarla en el evento más importante del planeta. Otros, en cambio, creen que es la evolución natural del juego, una adaptación a los tiempos del VAR y a un fútbol cada vez más rápido.

De aprobarse, la “Ley Wenger” podría transformar la forma de atacar, defender y analizar cada jugada. Su tratamiento plantea una de las modificaciones más revolucionarias en la historia moderna del deporte.

Con esta modificación, muchas acciones que hoy terminan anuladas por unos pocos milímetros podrían volver a ser goles legítimos, reduciendo así el papel de la tecnología y recuperando el espíritu ofensivo del fútbol.

La iniciativa fue planteada por Wenger por primera vez en 2020, pero quedó archivada ante la complejidad técnica que suponía modificar los sistemas de VAR y redefinir los algoritmos de detección automática del fuera de juego.

