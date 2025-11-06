Cómo es la nueva regla del fuera de juego que podría revolucionar el fútbol

Emiliano Stang viaja confiado a MercedesDeportes06 de noviembre de 2025
La categoría regresa tras 15 años a Uruguay. EL crespense Emiliano Stang aseguró en la previa: “Es una pista desconocida para mí”.
Un comité de expertos de la FIFA evalúa una propuesta impulsada por Arsene Wenger para modificar la regla del off side. Si se aprueba, podría entrar en vigencia en pleno Mundial 2026.Deportes06 de noviembre de 2025
En las próximas semanas, se analizará una propuesta impulsada por el exDT de ArsenalArsene Wenger para cambiar la forma de sancionar las posiciones adelantadas en el fútbol mundial.
El comité, liderado por el director de Desarrollo de la FIFA, estará compuesto por otros 22 exjugadores y 11 exárbitros internacionales.
El espíritu de la nueva norma estipula un cambio trascendental al momento de considerar los offside. Bajo ese criterio, solo será sancionable cuando exista un espacio o luz entre el último defensor y el delantero.
Esta normativa se puso a prueba en categorías formativas de algunas ligas de Europa a los efectos de ver el impacto en el juego, las tácticas y los esquemas defensivos. Los análisis arrojaron resultados positivos por el aumento considerable de la cantidad de goles marcados en los partidos.
La modificación es tan simple en su redacción como profunda: hasta hoy, la regla establece que un jugador estará en fuera de juego si cualquier parte de su cuerpo con la que pueda marcar gol, es decir todo, excepto manos y brazos, se encuentra por delante del penúltimo defensor en el momento del pase y más cerca de la línea final.
En caso que el comité organizado por la FIFA avance en su aceptación, el proyecto pasará a la reunión anual de la IFAB, la entidad que define las reglas del fútbol a nivel mundial. Su eventual tratamiento sería entre enero y febrero del próximo año.
Un claro ejemplo
* Una jugada revisada por el VAR muestra que el hombro del atacante está adelantado por tres centímetros.
* Hoy: se anula el gol.
* Con la nueva ley: se concede, porque parte del cuerpo sigue en línea.
Los inconvenientes de la nueva Ley
Si sorteara todos los filtros, la ”Ley Wenger” entraría en vigor el 1 de julio de 2026, en pleno Mundial, por lo que, lógicamente, deberá estar vigente desde el inicio del torneo el 11 de junio.
Algunos actores de la FIFA consideran que se trata de una modificación demasiado trascendental como para estrenarla en el evento más importante del planeta. Otros, en cambio, creen que es la evolución natural del juego, una adaptación a los tiempos del VAR y a un fútbol cada vez más rápido.
De aprobarse, la “Ley Wenger” podría transformar la forma de atacar, defender y analizar cada jugada. Su tratamiento plantea una de las modificaciones más revolucionarias en la historia moderna del deporte.
Con esta modificación, muchas acciones que hoy terminan anuladas por unos pocos milímetros podrían volver a ser goles legítimos, reduciendo así el papel de la tecnología y recuperando el espíritu ofensivo del fútbol.
La iniciativa fue planteada por Wenger por primera vez en 2020, pero quedó archivada ante la complejidad técnica que suponía modificar los sistemas de VAR y redefinir los algoritmos de detección automática del fuera de juego.
Cadena 3
La categoría regresa tras 15 años a Uruguay. EL crespense Emiliano Stang aseguró en la previa: “Es una pista desconocida para mí”.
Independiente Rivadavia se consagró campeón este miércoles de la Copa Argentina tras vencer 5-3 en penales a Argentinos Juniors, luego de igualar 2-2 en el tiempo regular, en un partido disputado en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba.
Ocho categorías de los 3 clubes crespeses obtuvieron la clasificación tras ganar sus llaves de octavos de final.
Alexis Soplán de Valle María en Súper Master,Juan Velázquez de Ramírez en Master A y Senior A y Gustavo Mildemberger de Crespo en Senior SM, se consagraron campeones 2025 del CZM de tenis “Copa Dirección de Deportes-Municipalidad de General Ramírez”, que el pasado domingo cerró su temporada 2025, en las canchas del Club Racing de dicha ciudad.
El encuentro será este miércoles a las 21:10 en la cancha de Instituto de Córdoba.
La noche del domingo 2 de noviembre estaba prevista la disputa del partido de ida correspondiente a las semifinales del Torneo de Básquet Femenino de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF). Sin embargo, el encuentro no llegó a concretarse, ya que los árbitros designados nunca se presentaron en el estadio.
Un hombre permaneció durante décadas en un campo sometido a la servidumbre. La Policía Federal Argentina lo rescató tras un trabajo investigativo en Victoria.
La Resolución con los montos actualizados fue publicado en el Boletín Oficial de este miércoles.
El siniestro vial ocurrió en el límite de los Barrios Del Rosario y San Cayetano de Crespo.
La constructora Obring SA resultó adjudicataria del tramo que incluye el puente Victoria - Rosario en el primer proceso de concesión vial impulsado por Milei
Un fatal accidente de tránsito ocurrió en la Ruta N°11, entre un vehículo y un ciclista. El hombre que circulaba en bicicleta falleció en el acto.