Fútbol para Amputados: Alan Villanueva campeón con “Los Lobos”

Durante el último fin de semana se disputó en la localidad bonaerense de Mercedes, la segunda edición de el “Torneo Amistad” de Fútbol Para Amputados. Se disputó un triangular entre “Los Lobos” de Buenos Aires, “Los Guerreros” de Rosario y “Los Teros” de Córdoba.

El plantel de “Los Lobos”, se consagró campeón con la presencia del crespense Alan Villanueva. En el primer encuentro derrotaron por penales a “Los Guerreros”, tras igualar en el tiempo reglamentario 2-2. Ambos goles fueron convertidos por Villanueva.

En el segundo encuentro, triunfaron por 2-0 ante “Los Teros” de Córdoba, con un tanto convertido por Villanueva y el restante fue obra de Nicolás Fogonza.