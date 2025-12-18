Fútbol para Amputados: Alan Villanueva campeón con “Los Lobos”

Policiales/Judiciales16 de diciembre de 2025
Romina E. habría reconocido su error en diálogo con los padres damnificados, pero todavía no se entregó a la Policía y es buscada intensamente
Policiales/Judiciales16 de diciembre de 2025
La OGA notificó a las partes este martes la fijación de la fecha de audiencia de apertura de remisión a juicio del legajo que investiga al ex gobernador, Sergio Urribarri, el empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros; y otros, por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito.
Estación Plus CrespoCrespo17 de diciembre de 2025
Fue recibido por ediles de ambos bloques. Expuso su preocupación por el derroche del recurso y sus diferencias para con el sistema de cobro.
Policiales/Judiciales17 de diciembre de 2025
Había perros adultos, cachorros, gatos y aves en pésimas condiciones. El operativo fue ordenado por la Justicia local.