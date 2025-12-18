Plus en Vivo

Agostina Holzheier renovó su contrato en Racing

La jugadora crespense -de 23 años-, renovó vínculo con el elenco de Avellaneda, donde llegó en 2024.

Deportes18 de diciembre de 2025
Agostina-Holzheier

Agostina Holzheier se queda en Racing. La delantera, integrante del primer equipo femenino y de la Selección Argentina, renovó su vínculo con el club y seguirá en "La Academia" hasta diciembre de 2026.

La crespense tiene 23 años y antes de llegar al equipo de Avellaneda en 2024, jugó en Unión de Crespo, para pasar luego a River y tener un breve desempeño en Gremio de Puerto Alegre. Su gran participación en la Selección Nacional respaldaron su continuidad en Racing.

