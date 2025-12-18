Agostina Holzheier renovó su contrato en Racing

Fútbol para Amputados: Alan Villanueva campeón con “Los Lobos”
El crespense fue protagonista en el “Torneo Amistad 2025” ganado por el equipo de Buenos Aires.
La jugadora crespense -de 23 años-, renovó vínculo con el elenco de Avellaneda, donde llegó en 2024.Deportes18 de diciembre de 2025
Agostina Holzheier se queda en Racing. La delantera, integrante del primer equipo femenino y de la Selección Argentina, renovó su vínculo con el club y seguirá en "La Academia" hasta diciembre de 2026.
La crespense tiene 23 años y antes de llegar al equipo de Avellaneda en 2024, jugó en Unión de Crespo, para pasar luego a River y tener un breve desempeño en Gremio de Puerto Alegre. Su gran participación en la Selección Nacional respaldaron su continuidad en Racing.
El piloto entrerriano Emiliano Stang llega como uno de los candidatos al título en el “Gran Premio Coronación” del 46º Campeonato Argentino de TC2000, a disputarse este fin de semana en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín.
El 18 de diciembre de 2022, la Selección argentina se coronaba campeona de la Copa del Mundo por tercera vez en su historia.
Se viene la edición de Verano Vóley 2026, que desarrolla la Municipalidad de Crespo, para vivir la temporada de vacaciones en Crespo.
El próximo 22 de diciembre se llevará a cabo una nueva edición de los Premios Olimpia, la tradicional ceremonia que distingue a los mejores deportistas argentinos de cada disciplina a lo largo del año.
El ente regulador del fútbol sudamericano publicó este lunes la nueva clasificación y hay sorpresas de equipos argentinos.
Fue recibido por ediles de ambos bloques. Expuso su preocupación por el derroche del recurso y sus diferencias para con el sistema de cobro.
Había perros adultos, cachorros, gatos y aves en pésimas condiciones. El operativo fue ordenado por la Justicia local.
El amparo pidió que se ordene a OSER “arbitre los medios económicos y los recursos humanos necesarios a los fines de que se brinde con carácter de urgente la cobertura económica del 100% correspondiente al costo de la internación geriátrica”, conforme un Hogar Permanente Categoría A.
El sorteo del Quini 6 realizado este miércoles 17 de diciembre de 2025 no arrojó ganadores en los pozos principales, según informó la Lotería de Santa Fe. Sin embargo, la modalidad Siempre Sale dejó ocho apostadores premiados, quienes se repartieron un monto superior a los 33 millones de pesos cada uno.