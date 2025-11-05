Tenis: Soplán, Velázquez y Mildemberger se consagraron campeones 2025 del CZM

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentan en la gran final de la Copa ArgentinaDeportes05 de noviembre de 2025
Alexis Soplán de Valle María en Súper Master,Juan Velázquez de Ramírez en Master A y Senior A y Gustavo Mildemberger de Crespo en Senior SM, se consagraron campeones 2025 del CZM de tenis “Copa Dirección de Deportes-Municipalidad de General Ramírez”, que el pasado domingo cerró su temporada 2025, en las canchas del Club Racing de dicha ciudad.Deportes05 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
En “Super Master”, el ganador de la última fecha fue el local Guido Brunner, escoltado por Alexis Soplán de Valle María, quien con los puntos obtenidos, se consagró como el mejor del año, con 770 unidades en el Ranking. Gustavo Regner fue el subcampeón.
VELÁZQUEZ BICAMPEÓN
En Master A, la fecha final tuvo como triunfador a Alejandro Giménez de Diamante (primer título que logra en singles en la categoría). En la final superó a Augusto Tessore de Nogoyá. Juan C. Velázquez fue 3o, puesto que le alcanzó para festejar como campeón anual de esta divisional.
Cabe resaltar que Velázquez ganó además la última fecha de Senior (+60), donde también se coronó como campeón 2025.
MILDEMBERGER EN SENIOR SM
En la categoría Senior SM (+50), la fecha final tuvo como vencedor al crespense Gustavo Mildemberger, consagrándose además como el ganador del torneo 2025. En la campaña de este año, tuvo 3 fechas ganadas (en Julio, Agosto y Noviembre), 2 segundos puestos (Mayo y Junio) y un tercero (Abril).
“COPA DE LOS CAMPEONES”
Como en cada cierre de temporada del Circuito Zonal Master, se disputó la “Copa de los Campeones” , que convoca a los ganadores de los títulos anuales de la temporada pasada. En esta oportunidad, la copa quedó para el ramirense Alberto Junker (campeón 2024 de Senior SM), quien derrotó en la final (6/4) a Leandro Ibarra de Seguí (campeón 2024 de Master A).
DEFINICIÓN EN DOBLES
En “Dobles A”, los locales Fernando Bessler y Juan Velázquez fueron los ganadores de la jornada. En la final superaron (6/4) a Hugo Brunner y Pablo Dalinger. Mientras que en “Dobles SM” , los campeones de la fecha fueron Alberto Junker (Ramírez) y Gustavo Mildemberger (Crespo), tras derrotar en el cotejo decisivo (7/6) a Leandro Ibarra de Seguí y Gustavo Regner de Ramírez.
Cabe recordar que el torneo de dobles del CZM tiene la particularidad de que las parejas surgen por sorteo e individualmente van sumando un puntaje en cada jornada para el ranking anual. Con los resultados registrados, en Master A se consagró como el mejor doblista 2025, Hugo Brunner de Ramírez, con 910 puntos. En Super Master, el campeón fue Gustavo Regner con 800 unidades.
“PREMIO FAIR PLAY 2025”
Durante la premiación, se entregó el ya clásico “Premio Fair Play”, a través del cual se reconoce la “caballerosidad deportiva” de los participantes. En esta ocasión los distinguidos fueron Leandro Ibarra de Seguí (Categoría Super Master) y Alejandro Giménez de Diamante (Master A).
La noche del domingo 2 de noviembre estaba prevista la disputa del partido de ida correspondiente a las semifinales del Torneo de Básquet Femenino de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF). Sin embargo, el encuentro no llegó a concretarse, ya que los árbitros designados nunca se presentaron en el estadio.
El pasado fin de semana, Crespo recibió a numerosos deportistas de distintos puntos del país en el tradicional Maratón de la Avicultura. Entre ellos, se destacó la presencia de Marcelo Cuevas, un joven corredor de 22 años, oriundo de Mercedes, provincia de Buenos Aires, quien participó en la distancia de 10 kilómetros y logró subirse al podio en su categoría.
Se disputaron los encuentros de octavos de final del Torneo Clausura, donde ambos equipos crespenses fueron derrotados.
En el Aspire Zone de Doha, Qatar, el equipo de Diego Placente remontó ante los europeos y empezó con el pie derecho el certamen.
En las categorías teloneras a la primera división, Cultural triunfó en Sub 20, mientras que Sarmiento y Unión obtuvieron empates en Sub 17.
Un joven conductor manejaba una Amarok. Por el fatal accidente, los hijos de la pareja del otro vehículo, de 7, 11 y 14 años, sobrevivieron, aunque sufrieron heridas de consideración.
Raúl Scherer fue asesinado durante la celebración de su jubilación y el cumpleaños de su nieto. El acusado, Hernán Morales, permanece internado.
Tras disolver el programa ProCreAr, que dotó de viviendas a miles de familias, el Gobierno nacional avanza en la venta mediante subasta pública de los inmuebles vinculados al plan estatal que facilitaba el acceso a la casa propia.
