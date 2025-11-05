Tenis: Soplán, Velázquez y Mildemberger se consagraron campeones 2025 del CZM

En “Super Master”, el ganador de la última fecha fue el local Guido Brunner, escoltado por Alexis Soplán de Valle María, quien con los puntos obtenidos, se consagró como el mejor del año, con 770 unidades en el Ranking. Gustavo Regner fue el subcampeón.

VELÁZQUEZ BICAMPEÓN

En Master A, la fecha final tuvo como triunfador a Alejandro Giménez de Diamante (primer título que logra en singles en la categoría). En la final superó a Augusto Tessore de Nogoyá. Juan C. Velázquez fue 3o, puesto que le alcanzó para festejar como campeón anual de esta divisional.

Cabe resaltar que Velázquez ganó además la última fecha de Senior (+60), donde también se coronó como campeón 2025.

MILDEMBERGER EN SENIOR SM

En la categoría Senior SM (+50), la fecha final tuvo como vencedor al crespense Gustavo Mildemberger, consagrándose además como el ganador del torneo 2025. En la campaña de este año, tuvo 3 fechas ganadas (en Julio, Agosto y Noviembre), 2 segundos puestos (Mayo y Junio) y un tercero (Abril).

“COPA DE LOS CAMPEONES”

Como en cada cierre de temporada del Circuito Zonal Master, se disputó la “Copa de los Campeones” , que convoca a los ganadores de los títulos anuales de la temporada pasada. En esta oportunidad, la copa quedó para el ramirense Alberto Junker (campeón 2024 de Senior SM), quien derrotó en la final (6/4) a Leandro Ibarra de Seguí (campeón 2024 de Master A).

DEFINICIÓN EN DOBLES

En “Dobles A”, los locales Fernando Bessler y Juan Velázquez fueron los ganadores de la jornada. En la final superaron (6/4) a Hugo Brunner y Pablo Dalinger. Mientras que en “Dobles SM” , los campeones de la fecha fueron Alberto Junker (Ramírez) y Gustavo Mildemberger (Crespo), tras derrotar en el cotejo decisivo (7/6) a Leandro Ibarra de Seguí y Gustavo Regner de Ramírez.

Cabe recordar que el torneo de dobles del CZM tiene la particularidad de que las parejas surgen por sorteo e individualmente van sumando un puntaje en cada jornada para el ranking anual. Con los resultados registrados, en Master A se consagró como el mejor doblista 2025, Hugo Brunner de Ramírez, con 910 puntos. En Super Master, el campeón fue Gustavo Regner con 800 unidades.

“PREMIO FAIR PLAY 2025”

Durante la premiación, se entregó el ya clásico “Premio Fair Play”, a través del cual se reconoce la “caballerosidad deportiva” de los participantes. En esta ocasión los distinguidos fueron Leandro Ibarra de Seguí (Categoría Super Master) y Alejandro Giménez de Diamante (Master A).