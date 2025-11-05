Malestar por la ausencia de mesas de votación en Crespo para elegir autoridades del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos

Este jueves 6 de noviembre, habrá elecciones en el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER). Sin embargo, a diferencia de otras instancias electivas, los profesionales no contarán con mesas habilitadas en ciudades de Paraná Campaña, como en Crespo -una de las grandes intenciones-. Así lo resolvió el Tribunal Electoral.

Daiana Moretti, quien encabeza la Lista Verde y Roja, expresó a Estación Plus Crespo: "Este martes, salió una resolución de la Junta Electoral, en la que se deniega nuestra nuestra petición de abrir una mesa en Crespo, para que todos los matriculados de esa ciudad y localidades vecinas, puedan acercarse. Crespo es la ciudad con mayor cantidad de matrícula en lo que hace a Paraná Campaña y ha habido antecedentes donde se ha habilitado el funcionamiento de mesas en María Grande, Cerrito y el propio Crespo, apuntando a posibilitar una mayor participación de toda la matrícula, dado que las elecciones son voluntarias y las autoridades abarcan no sólo a la capital entrerriana, sino a todo el departamento Paraná. Haciendo uso de una de sus facultades y argumentando desde un artículo del Reglamento, donde indica que las elecciones deben ser en la sede de la Sección, la Junta Electoral rechazó el pedido. Entendemos que ha sido interpretado de manera diferente a otrasoportunidades, donde sí se había permitido una amplitud de participación y que es a lo que apostábamos".

"Era una oportunidad para poder mostrar esa amplitud que muchas veces hemos estado pidiendo, como para que también los colegas de Paraná Campaña puedan decidir y elegir a sus representantes", analizó la abogada y agregó: "Crespo tiene unos 80 matriculados. Es un número importante, de hecho le hemos dado participación en nuestra propuesta; lo tenemos a Carlos Holzehuer en nuestra lista, un colega reconocido, cuyo aporte creemos importante, no solamente en términos eleccionarios sino para que pueda ser la voz de Paraná Campaña en la Sección. Las necesidades del matriculado de Paraná son diferentes a las del colega de Paraná Campaña. Si bien hoy en día, con la digitalización de los procesos esa brecha se ha acortado, ya no necesitan tener un estudio de referencia en Paraná capital, e incluso muchos de los escritos, se pueden subir de manera virtual al sistema; pero aún así, tenemos diferencias en lo que hace al ejercicio de la profesión y creemos que deben ser escuchadas todas las circunstancias, para mejorar", dijo Moretti.

La profesional confirmó: "Esta decisión es definitiva. Las elecciones ya son mañana, y dificulta la participación, dado que tenemos localidades a unos 100 kilómetros de distancia. Pero renovamos la invitación a los colegas, que deberán acercarse a Paraná para votar, en calle Córdoba 264, de 8:30 a 17:00. Es un acto eleccionario voluntario, por ahí entendemos que es una complicación y un esfuerzo, hacer un viaje solamente para votar; pero valoramos si lo pueden hacer".

Asimismo, Daiana Moretti señaló que lo ocurrido "es un desafío más para resolver a futuro", y en tal sentido, sostuvo: "Esperamos poder contar igualmente con la participación de todos los matriculados de Paraná Campaña y creemos que nos debemos un debate en relación a esto. Gestionar para lograr una mayor apertura a la participación de todos, porque es la única manera de poder mejorar el Colegio desde lo institucional".