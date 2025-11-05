Malestar por la ausencia de mesas de votación en Crespo para elegir autoridades del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos

Automovilista se estrelló contra un árbol
El siniestro vial ocurrió en el límite de los Barrios Del Rosario y San Cayetano de Crespo.
"Crespo tiene unos 80 matriculados y además, la presencia de urnas en Paraná Campaña siempre favorecía la participación", explicó Daiana Moretti a Estación Plus Crespo, profesional que aspira a la conducción de la Sección Paraná.
Este jueves 6 de noviembre, habrá elecciones en el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER). Sin embargo, a diferencia de otras instancias electivas, los profesionales no contarán con mesas habilitadas en ciudades de Paraná Campaña, como en Crespo -una de las grandes intenciones-. Así lo resolvió el Tribunal Electoral.
Daiana Moretti, quien encabeza la Lista Verde y Roja, expresó a Estación Plus Crespo: "Este martes, salió una resolución de la Junta Electoral, en la que se deniega nuestra nuestra petición de abrir una mesa en Crespo, para que todos los matriculados de esa ciudad y localidades vecinas, puedan acercarse. Crespo es la ciudad con mayor cantidad de matrícula en lo que hace a Paraná Campaña y ha habido antecedentes donde se ha habilitado el funcionamiento de mesas en María Grande, Cerrito y el propio Crespo, apuntando a posibilitar una mayor participación de toda la matrícula, dado que las elecciones son voluntarias y las autoridades abarcan no sólo a la capital entrerriana, sino a todo el departamento Paraná. Haciendo uso de una de sus facultades y argumentando desde un artículo del Reglamento, donde indica que las elecciones deben ser en la sede de la Sección, la Junta Electoral rechazó el pedido. Entendemos que ha sido interpretado de manera diferente a otrasoportunidades, donde sí se había permitido una amplitud de participación y que es a lo que apostábamos".
"Era una oportunidad para poder mostrar esa amplitud que muchas veces hemos estado pidiendo, como para que también los colegas de Paraná Campaña puedan decidir y elegir a sus representantes", analizó la abogada y agregó: "Crespo tiene unos 80 matriculados. Es un número importante, de hecho le hemos dado participación en nuestra propuesta; lo tenemos a Carlos Holzehuer en nuestra lista, un colega reconocido, cuyo aporte creemos importante, no solamente en términos eleccionarios sino para que pueda ser la voz de Paraná Campaña en la Sección. Las necesidades del matriculado de Paraná son diferentes a las del colega de Paraná Campaña. Si bien hoy en día, con la digitalización de los procesos esa brecha se ha acortado, ya no necesitan tener un estudio de referencia en Paraná capital, e incluso muchos de los escritos, se pueden subir de manera virtual al sistema; pero aún así, tenemos diferencias en lo que hace al ejercicio de la profesión y creemos que deben ser escuchadas todas las circunstancias, para mejorar", dijo Moretti.
La profesional confirmó: "Esta decisión es definitiva. Las elecciones ya son mañana, y dificulta la participación, dado que tenemos localidades a unos 100 kilómetros de distancia. Pero renovamos la invitación a los colegas, que deberán acercarse a Paraná para votar, en calle Córdoba 264, de 8:30 a 17:00. Es un acto eleccionario voluntario, por ahí entendemos que es una complicación y un esfuerzo, hacer un viaje solamente para votar; pero valoramos si lo pueden hacer".
Asimismo, Daiana Moretti señaló que lo ocurrido "es un desafío más para resolver a futuro", y en tal sentido, sostuvo: "Esperamos poder contar igualmente con la participación de todos los matriculados de Paraná Campaña y creemos que nos debemos un debate en relación a esto. Gestionar para lograr una mayor apertura a la participación de todos, porque es la única manera de poder mejorar el Colegio desde lo institucional".
En el marco de los 70 años de Cáritas Internacional, la parroquia San José de Crespo, se sumó a las celebraciones de esta pastoral de la Iglesia que promueve la solidaridad y el acompañamiento a las familias más necesitadas.
La comunidad educativa trabaja en los festejos sociales alusivos a los 132 años celebrados. Marina Posanzini, directora de la institución, reveló las expectativas.
El RidersFest 2025 se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 de diciembre. Test drives, espacios de exhibición y bandas musicales en vivo, son parte de los atractivos para lo que promete ser un cierre de año de la cultura motera.
El domingo 23 de noviembre tendrá lugar una nueva edición de la tradicional Peregrinación del Agradecimiento Crespo – Boca del Tigre, bajo el lema “María, caudal de esperanza para los peregrinos”.
Entre este viernes y sábado, el Área de Investigaciones de Comisaría Crespo logró el recupero de los efectos buscados, como así también la individualización de las personas implicadas, habida cuenta que había operado una comercialización informal.
Un joven conductor manejaba una Amarok. Por el fatal accidente, los hijos de la pareja del otro vehículo, de 7, 11 y 14 años, sobrevivieron, aunque sufrieron heridas de consideración.
Raúl Scherer fue asesinado durante la celebración de su jubilación y el cumpleaños de su nieto. El acusado, Hernán Morales, permanece internado.
Tras disolver el programa ProCreAr, que dotó de viviendas a miles de familias, el Gobierno nacional avanza en la venta mediante subasta pública de los inmuebles vinculados al plan estatal que facilitaba el acceso a la casa propia.
El pasado fin de semana, Crespo recibió a numerosos deportistas de distintos puntos del país en el tradicional Maratón de la Avicultura. Entre ellos, se destacó la presencia de Marcelo Cuevas, un joven corredor de 22 años, oriundo de Mercedes, provincia de Buenos Aires, quien participó en la distancia de 10 kilómetros y logró subirse al podio en su categoría.