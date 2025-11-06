Plus en Vivo

Tragedia en la Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras chocar con una camioneta

Un fatal accidente de tránsito ocurrió en la Ruta N°11, entre un vehículo y un ciclista. El hombre que circulaba en bicicleta falleció en el acto.

Policiales/Judiciales06 de noviembre de 2025
l_1762391373_39838

Ocurrió un fatal accidente de tránsito en la Ruta Nacional 11, a la altura del km 212, donde una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 72 años oriundo de Paraná, impactó desde atrás a un ciclista de 69 años, domiciliado en Gualeguay. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, de este a oeste, cuando por causas que aún se investigan, el ciclista fue embestido por el rodado de mayor porte.

 

Foto: Bomberos Voluntarios de Gualeguay.
Foto: Bomberos Voluntarios de Gualeguay.

 

El accidente ocurrió en un tramo de la ruta que, a pesar de la visibilidad, resultó trágico para el hombre que se encontraba circulando en bicicleta. El impacto fue tan fuerte que el ciclista perdió la vida en el lugar, pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia que llegaron al sitio minutos después.

Según los primeros informes policiales, la camioneta Toyota Hilux conducida por el hombre de 72 años se encontraba circulando por la Ruta 11 en dirección oeste, cuando por motivos aún no esclarecidos, embistió por detrás al ciclista. El golpe fue tan fuerte que el ciclista, que se desplazaba en la misma dirección, no pudo sobrevivir al impacto, indicó Elonce.

Bomberos Voluntarios de Gualeguay y personal de emergencias llegaron rápidamente al lugar del accidente, pero lamentablemente no pudieron hacer nada para salvar la vida del hombre que viajaba en la bicicleta. 

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
cuevas

Marcelo Cuevas, un joven atleta bonaerense que encontró en Crespo una experiencia inolvidable

Estación Plus Crespo
Deportes04 de noviembre de 2025

El pasado fin de semana, Crespo recibió a numerosos deportistas de distintos puntos del país en el tradicional Maratón de la Avicultura. Entre ellos, se destacó la presencia de Marcelo Cuevas, un joven corredor de 22 años, oriundo de Mercedes, provincia de Buenos Aires, quien participó en la distancia de 10 kilómetros y logró subirse al podio en su categoría.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo