Empleado de Cultura municipal fue denunciado por Abuso Sexual

El escándalo tomó trascendencia y desde el Estado nogoyaense hicieron algunas declaraciones. El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Nogoyá, Eduardo Quinodoz, confirmó este miércoles, que hay una denuncia presentada por la mamá de una estudiante -menor de edad- contra un empleado del área de Cultura por presunto Abuso Sexual.

La denuncia fue presentada ante la Unidad Fiscal de Villaguay, por cuanto el hecho habría ocurrido en esa ciudad durante el desarrollo de la Fiesta Provincial del Estudiante 2025, a la que concurrió una delegación nogoyaense. De hecho, el 17 de octubre, el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider junto a la titular de Cultura, Educación y Turismo, Karina Clementin, habían recibido a la delegación participante del encuentro provincial, al que asistieron acompañadas por el emplado municipal ahora denunciado.

El trababajador, se desempeñaba como chofer en la Coordinación de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Nogoyá, que encabeza Karina Clementin. "Hay una denuncia realizada contra un empleado del Municipio, de parte de la madre de una persona", admitió Quinodoz, en declaraciones a FM Libertad de Nogoyá y aseguró que no han sido oficialmente notificados por la Justicia, pero aclaró que "sí sabemos que hay una denuncia presentada y el Municipio tomó todas las medidas que consideró correctas tomar, más allá de no haber recibido ningún oficio de la Justicia. El emplado ha sido preventivamente removido. Y saldrá el dictamen legal para el inicio de un sumario administrativo".

La denuncia fue radicada por la mamá de la menor -de 15 años-, y tramita ante la Fiscalía a cargo de María Catalina Mir, de la Unidad judicial de Villaguay.