Plus en Vivo

Empleado de Cultura municipal fue denunciado por Abuso Sexual

Autoridades municipales de Nogoyá admitieron tener conocimiento de la acusación y anticiparon que se iniciará un sumario administrativo. Cómo habría sido el contexto de situación con una adolescente.

Policiales/Judiciales05 de noviembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
nogoya-759x500

El escándalo tomó trascendencia y desde el Estado nogoyaense hicieron algunas declaraciones. El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Nogoyá, Eduardo Quinodoz, confirmó este miércoles, que hay una denuncia presentada por la mamá de una estudiante -menor de edad- contra un empleado del área de Cultura por presunto Abuso Sexual.

La denuncia fue presentada ante la Unidad Fiscal de Villaguay, por cuanto el hecho habría ocurrido en esa ciudad durante el desarrollo de la Fiesta Provincial del Estudiante 2025, a la que concurrió una delegación nogoyaense. De hecho, el 17 de octubre, el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider junto a la titular de Cultura, Educación y Turismo, Karina Clementin, habían recibido a la delegación participante del encuentro provincial, al que asistieron acompañadas por el emplado municipal ahora denunciado.

El trababajador, se desempeñaba como chofer en la Coordinación de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Nogoyá, que encabeza Karina Clementin. "Hay una denuncia realizada contra un empleado del Municipio, de parte de la madre de una persona", admitió Quinodoz, en declaraciones a FM Libertad de Nogoyá y aseguró que no han sido oficialmente notificados por la Justicia, pero aclaró que "sí sabemos que hay una denuncia presentada y el Municipio tomó todas las medidas que consideró correctas tomar, más allá de no haber recibido ningún oficio de la Justicia. El emplado ha sido preventivamente removido. Y saldrá el dictamen legal para el inicio de un sumario administrativo".

La denuncia fue radicada por la mamá de la menor -de 15 años-, y tramita ante la Fiscalía a cargo de María Catalina Mir, de la Unidad judicial de Villaguay.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
cuevas

Marcelo Cuevas, un joven atleta bonaerense que encontró en Crespo una experiencia inolvidable

Estación Plus Crespo
Deportes04 de noviembre de 2025

El pasado fin de semana, Crespo recibió a numerosos deportistas de distintos puntos del país en el tradicional Maratón de la Avicultura. Entre ellos, se destacó la presencia de Marcelo Cuevas, un joven corredor de 22 años, oriundo de Mercedes, provincia de Buenos Aires, quien participó en la distancia de 10 kilómetros y logró subirse al podio en su categoría.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo