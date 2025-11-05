Plus en Vivo

Rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

Un hombre permaneció durante décadas en un campo sometido a la servidumbre. La Policía Federal Argentina lo rescató tras un trabajo investigativo en Victoria.

05 de noviembre de 2025
peon-rescatado-victoria
Una persona fue detenida tras el operativo en Victoria.

La Policía Federal Argentina rescató a un hombre que permaneció sometido a servidumbre durante una década en un campo del departamento Victoria y detuvo a su presunto explotador, en el marco de una investigación por explotación laboral rural.

El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal de Victoria, a cargo de Federico Martín, con la Secretaría del doctor Nicolás Beltzer, y llevado adelante por el Departamento Trata de Personas de la Policía Federal. Los allanamientos simultáneos se realizaron en Victoria y Gualeguay, donde se logró liberar a la víctima, detener al principal sospechoso y secuestrar elementos de interés para la causa.

El operativo en Victoria

La investigación comenzó a partir de una denuncia de vecinos de la zona rural, quienes alertaron que un hombre vivía en una tapera sin agua, luz ni gas, y que era obligado a realizar tareas de siembra, cosecha y cuidado de animales bajo extensas jornadas laborales.

Tras diversas tareas de inteligencia y seguimiento, los investigadores confirmaron la situación de explotación y aislamiento extremo. La víctima relató que vivió en esas condiciones durante unos diez años, sin recibir dinero, alimentándose de animales silvestres y agua de estanques, a más de ocho kilómetros del poblado más cercano.

Una vez rescatado, el hombre fue asistido por la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, junto al Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos. Actualmente, permanece bajo resguardo y atención médica.

Por su parte, el detenido fue trasladado a sede judicial, donde quedó a disposición del Juzgado Federal interviniente.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía Federal, destacaron que este operativo ratifica el compromiso del Estado en la lucha contra la explotación laboral y la trata de personas, reafirmando la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento integral a las víctimas. El caso conmocionó a la región por las condiciones inhumanas en las que la víctima fue hallada, recordando que aún existen situaciones de esclavitud moderna en ámbitos rurales del país.

UNO

