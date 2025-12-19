Decomisaron pirotecnia durante un control vehicular en Federal

Efectivos de la Jefatura Departamental Federal se encontraban realizando los habituales controles de vehículos y sus ocupantes, cuando en Ruta Provincial N° 22 y calle Alvear, interceptaron la marcha de un Chevrolet Cruze, color blanco.

Se constató la identidad de las dos personas que viajaban y según se informó a Estación Plus Crespo, verificaron que transportaban diferentes “juegos pirotécnicos”. Se trataba de dispositivos a base de pólvora, de efectos sonoros, los cuales están prohibidos. Ante ello y advirtiendo que constituía una irregularidad a la Ordenanza vigente, se convocó a personal de Tránsito.

Seguidamente y tras controlarse los elementos pirotécnicos, las autoridades del orden público decomisaron el material y labraron actas por infracción a la Ordenanza N° 1275/2025 que promueve "Pirotecnia Cero".