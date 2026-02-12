Calendario definido para la “Copa ciudad de Crespo”

Messi se desgarró y se suspendió el amistoso del Inter Miami en Puerto Rico: cuándo se jugaráDeportes12 de febrero de 2026
El astro argentino sufrió una molestia en Ecuador el pasado sábado ante el Barcelona de Guayaquil.
La 'Copa Ciudad de Crespo' tiene definida su agenda deportiva para la edición 2026, que te permitirá disfrutar de la pasión por los colores de tu equipo favorito.Deportes12 de febrero de 2026
Esta propuesta es organizada en forma conjunta entre la Municipalidad de Crespo y cuatro instituciones locales: Sarmiento, Cultural, Unión y La Academia Crack Fútbol Total.
En los dos certámenes (mujeres y varones), el valor de la entrada al estadio será de $5.000. Menores de 12 años (presentando DNI) ingresarán gratis. Lo recaudado es para las instituciones que ofician de local en cada jornada, quienes además contarán con servicio de cantina para los espectadores.
Los tres elencos de nuestra ciudad, que se preparan para afrontar una nueva temporada en las ligas donde intervienen con Primera división, jugarán un triangular a una rueda. La entidad que más puntos sume se coronará campeona de esta edición.
-Primera fecha
El viernes 20 de febrero, el Club Atlético Sarmiento será local de La Academia Crack Fútbol Total, en el estadio ‘Don César Bione’. Desde las 21:00, se jugarán dos tiempos de 40 minutos en Primera.
La jornada contará con preliminares amistosos entre Sarmiento y Cultural con categorías del fútbol infantil 2020 (19:00) y 2021 (20:00).
-Segunda fecha
El viernes 27 de febrero, el Club Atlético Unión recibirá al Club Atlético Sarmiento, en el estadio ‘Mundialista 25 de Agosto’. Desde las 21:00, se jugarán dos tiempos de 40 minutos en Primera.
La programación tendrá partidos amistosos de las divisiones femenina formativas de Unión y La Academia Crack Fútbol Total. Con este cronograma: Sub 12 (19:00, dos tiempos de 10 minutos); Sub 14 (19:30, dos etapas de 15’) y Sub 16 (20:10, con dos segmentos de 20’).
-Tercera fecha
El viernes 6 de marzo, La Academia Crack Fútbol Total será anfitrión del Club Atlético Unión, en el estadio ‘Eduardo Stieben Wirth’ de la Asociación Deportiva y Cultural. Desde las 21:00, se jugarán dos tiempos de 40 minutos, en Primera división.
Habrá preliminares amistosos de divisiones inferiores entre ambas entidades, siguiendo el siguiente cronograma: Sub 12 (19:00, dos tiempos de 10 minutos); Sub 14 (19:30, dos etapas de 15’) y Sub 16 (20:10, con dos segmentos de 20’).
En las tres jornadas la programación se pondrá en marcha a las 19:00 con el encuentro de la categoría Sub 17 (dos etapas de 20 minutos). Después, a las 20:00, será el turno de Sub 20 (25’ y 25’). Luego, a las 21:00, se jugarán preliminares amistosos de categorías 2018 y 2019. Mientras que, a las 21:30 será el turno del partido de Primera división (dos tiempos de 35’).
Para la tabla general, que determinará el campeón de esta edición, sumarán puntos las divisiones: S17, S20 y Primera.
-Primera fecha
El miércoles 25 de febrero, la Asociación Deportiva y Cultural recibirá al Club Atlético Unión, en el estadio ‘Eduardo Stieben Wirth’.
-Segunda fecha
El miércoles 4 de marzo, el Club Atlético Sarmiento será anfitrión de la Asociación Deportiva y Cultural, en el estadio ‘Don César Bione’.
-Tercera fecha
El miércoles 11 de marzo, el Club Atlético Unión será local del Club Atlético Sarmiento, en el estadio ‘Mundialista 25 de Agosto’.
Tras finalizar la instancia de octavos de final de la Copa Entre Ríos, se definieron los cruces correspondientes a este certamen.
Vélez Sarsfield derrotó por 2 a 1 a Boca Juniors en el estadio José Amalfitani, en un encuentro correspondiente a la Fecha 4 del Torneo Apertura.
Cultural de Crespo logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Entre Ríos luego de imponerse como local por 1 a 0 ante Peñarol de Basavilbaso, en el encuentro revancha correspondiente a los octavos de final del certamen provincial.
Un categórico Tigre goleó y humilló 4-1 a River, en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y es líder con 10 puntos.
Ignacio Meier y Damián “Choli” Marrón, ambos deportistas de la ciudad de Crespo, estarán presentes este sábado 7 de febrero en una nueva edición de la tradicional maratón acuática Paraná–Santa Fe, una de las pruebas de aguas abiertas con un recorrido total de 33 kilómetros.
Participarán 13 establecimientos gastronómicos de la ciudad. El domingo 15 y lunes 16 de febrero, regirán promociones especiales, tanto para degustar en mesa en los locales como así también para los pedidos por delivery.
El funcionario recibió curaciones en pierna y brazo, después de trenzarse en lucha con un joven con antecedentes delictivos. Terminó preso en Alcaidía.
Del 27 al 29 de enero de 2026, en Atlanta, se realizó la International Production & Processing Expo (IPPE), el evento anual más importante del mundo para la industria avícola, cárnica y de alimentos balanceados.
Se trata de una Bajaj 200, que ya había sido llevada a otra localidad, para guarecerla del alcance de la policía. Dos jóvenes quedaron tras las rejas y hubo restitución.
El sorteo del Quini 6 realizado este miércoles 11 de febrero no registró ganadores con todos los aciertos en las modalidades principales, por lo que los pozos más importantes quedaron vacantes y continuarán acumulándose para la próxima jugada.