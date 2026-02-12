Plus en Vivo

Calendario definido para la “Copa ciudad de Crespo”

La ‘Copa Ciudad de Crespo’ tiene definida su agenda deportiva para la edición 2026, que te permitirá disfrutar de la pasión por los colores de tu equipo favorito.

Deportes12 de febrero de 2026
Copa Ciudad de Crespo

Esta propuesta es organizada en forma conjunta entre la Municipalidad de Crespo y cuatro instituciones locales: Sarmiento, Cultural, Unión y La Academia Crack Fútbol Total.

En los dos certámenes (mujeres y varones), el valor de la entrada al estadio será de $5.000. Menores de 12 años (presentando DNI) ingresarán gratis. Lo recaudado es para las instituciones que ofician de local en cada jornada, quienes además contarán con servicio de cantina para los espectadores.

Copa ciudad de Crespo – Femenina

Los tres elencos de nuestra ciudad, que se preparan para afrontar una nueva temporada en las ligas donde intervienen con Primera división, jugarán un triangular a una rueda. La entidad que más puntos sume se coronará campeona de esta edición.

-Primera fecha

El viernes 20 de febrero, el Club Atlético Sarmiento será local de La Academia Crack Fútbol Total, en el estadio ‘Don César Bione’. Desde las 21:00, se jugarán dos tiempos de 40 minutos en Primera.

La jornada contará con preliminares amistosos entre Sarmiento y Cultural con categorías del fútbol infantil 2020 (19:00) y 2021 (20:00).

-Segunda fecha

El viernes 27 de febrero, el Club Atlético Unión recibirá al Club Atlético Sarmiento, en el estadio ‘Mundialista 25 de Agosto’. Desde las 21:00, se jugarán dos tiempos de 40 minutos en Primera.

La programación tendrá partidos amistosos de las divisiones femenina formativas de Unión y La Academia Crack Fútbol Total. Con este cronograma: Sub 12 (19:00, dos tiempos de 10 minutos); Sub 14 (19:30, dos etapas de 15’) y Sub 16 (20:10, con dos segmentos de 20’).

-Tercera fecha

El viernes 6 de marzo, La Academia Crack Fútbol Total será anfitrión del Club Atlético Unión, en el estadio ‘Eduardo Stieben Wirth’ de la Asociación Deportiva y Cultural. Desde las 21:00, se jugarán dos tiempos de 40 minutos, en Primera división.

Habrá preliminares amistosos de divisiones inferiores entre ambas entidades, siguiendo el siguiente cronograma: Sub 12 (19:00, dos tiempos de 10 minutos); Sub 14 (19:30, dos etapas de 15’) y Sub 16 (20:10, con dos segmentos de 20’).

Copa ciudad de Crespo – Masculino

En las tres jornadas la programación se pondrá en marcha a las 19:00 con el encuentro de la categoría Sub 17 (dos etapas de 20 minutos). Después, a las 20:00, será el turno de Sub 20 (25’ y 25’). Luego, a las 21:00, se jugarán preliminares amistosos de categorías 2018 y 2019. Mientras que, a las 21:30 será el turno del partido de Primera división (dos tiempos de 35’).

Para la tabla general, que determinará el campeón de esta edición, sumarán puntos las divisiones: S17, S20 y Primera.

-Primera fecha

El miércoles 25 de febrero, la Asociación Deportiva y Cultural recibirá al Club Atlético Unión, en el estadio ‘Eduardo Stieben Wirth’.

-Segunda fecha

El miércoles 4 de marzo, el Club Atlético Sarmiento será anfitrión de la Asociación Deportiva y Cultural, en el estadio ‘Don César Bione’.

-Tercera fecha

El miércoles 11 de marzo, el Club Atlético Unión será local del Club Atlético Sarmiento, en el estadio ‘Mundialista 25 de Agosto’.

