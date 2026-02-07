Plus en Vivo

Durísima derrota de River: Tigre demostró y goleó en el monumental

Un categórico Tigre goleó y humilló 4-1 a River, en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y es líder con 10 puntos.

Deportes07 de febrero de 2026

En el estadio Monumental, el ´Matador´ abrió la cuenta con el gol de Tiago Serrago a los 6 minutos de juego y, tan solo diez minutos después, el delantero David Romero amplió la ventaja.

En el complemento, Ignacio Russo a los 4 y 23 minutos aumentó el marcador. En el minuto 44, Lautaro Rivero descontó para el ´Millonario´.

Con este histórico triunfo, el equipo de Diego Dabove escaló a lo más alto de la Zona B con 10 puntos. En la próxima fecha, Tigre recibirá a Aldosivi de Mar del Plata el jueves a las 19 horas en el estadio José Dellagiovanna.

Por su parte, el equipo de Marcelo Gallardo sufrió su primera derrota en el Torneo Apertura y de una manera catastrófica. En la próxima fecha, visitará a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona el jueves 21.15 horas.

