Durísima derrota de River: Tigre demostró y goleó en el monumental

Fútbol: Sarmiento tiene rival en la Copa FederaciónDeportes09 de febrero de 2026
Tras finalizar la instancia de octavos de final de la Copa Entre Ríos, se definieron los cruces correspondientes a este certamen.
Un categórico Tigre goleó y humilló 4-1 a River, en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y es líder con 10 puntos.Deportes07 de febrero de 2026
En el estadio Monumental, el ´Matador´ abrió la cuenta con el gol de Tiago Serrago a los 6 minutos de juego y, tan solo diez minutos después, el delantero David Romero amplió la ventaja.
En el complemento, Ignacio Russo a los 4 y 23 minutos aumentó el marcador. En el minuto 44, Lautaro Rivero descontó para el ´Millonario´.
Con este histórico triunfo, el equipo de Diego Dabove escaló a lo más alto de la Zona B con 10 puntos. En la próxima fecha, Tigre recibirá a Aldosivi de Mar del Plata el jueves a las 19 horas en el estadio José Dellagiovanna.
Por su parte, el equipo de Marcelo Gallardo sufrió su primera derrota en el Torneo Apertura y de una manera catastrófica. En la próxima fecha, visitará a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona el jueves 21.15 horas.
Tras finalizar la instancia de octavos de final de la Copa Entre Ríos, se definieron los cruces correspondientes a este certamen.
Vélez Sarsfield derrotó por 2 a 1 a Boca Juniors en el estadio José Amalfitani, en un encuentro correspondiente a la Fecha 4 del Torneo Apertura.
Cultural de Crespo logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Entre Ríos luego de imponerse como local por 1 a 0 ante Peñarol de Basavilbaso, en el encuentro revancha correspondiente a los octavos de final del certamen provincial.
Ignacio Meier y Damián “Choli” Marrón, ambos deportistas de la ciudad de Crespo, estarán presentes este sábado 7 de febrero en una nueva edición de la tradicional maratón acuática Paraná–Santa Fe, una de las pruebas de aguas abiertas con un recorrido total de 33 kilómetros.
La Escuela Municipal de Voleibol de Crespo comenzó los entrenamientos de pretemporada con la finalidad de prepararse para su intervención en los diferentes certámenes libres, asociativos y federativos en los cuales intervendrá durante este año 2026.
El arquero crespense -ex patronato- ya se encuentra en Ecuador tras haber firmado contrato con Aucas.
Participarán 13 establecimientos gastronómicos de la ciudad. El domingo 15 y lunes 16 de febrero, regirán promociones especiales, tanto para degustar en mesa en los locales como así también para los pedidos por delivery.
Un auto y una moto impactaron sobre Ruta Nacional 12, en un tramo que va desde la rotonda hacia Ramírez.
El hecho se produjo en la localidad cordobesa de Jesús María.
Habían sido contactados a través de las redes sociales y luego “trasladados por el empleador, quien los indujo a un sistema de endeudamiento”. Vivían en una casilla de madera y trabajaban "hasta 12 horas diarias, de lunes a sábado”.
El funcionario recibió curaciones en pierna y brazo, después de trenzarse en lucha con un joven con antecedentes delictivos. Terminó preso en Alcaidía.