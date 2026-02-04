El plan de Newell’s para que Messi juegue en el fútbol argentino en 2027

El vicepresidente de Newell’s, Juan Manuel Medina, reveló el proyecto que tiene el conjunto rojinegro para seducir al astro argentino Lionel Messi de llegar en 2027 al fútbol argentino y sumarse al club.

En declaraciones televisivas, el dirigente de la “Lepra” aseguró que están "trabajando en que Leo juegue en Newell's en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso".

“Es un plan que excede al club e involucra a Rosario, a Santa Fe y al fútbol argentino”, explicó Medina en diálogo con TN. Y añadió: “Todo depende de lo que podamos mostrar en materia de infraestructura y ofrecer un esquema deportivo competitivo”.

En la misma línea, Medina comunicó que el plan comenzó a gestarse en 2024 cuando creación de la agrupación política UNEN, la cual consiguió hacerse con la dirigencia de Newell’s en 2025 y llevó al máximo cargo a Ignacio Boero.

De esta manera, el vicepresidente fue tajante al reconocer que hubo contactos con allegados al ex Barcelona y Paris Saint-Germain: "se habló, se planteó la idea, pero hoy no hay definiciones", dijo.

Sin embargo, Lionel Messi renovó recientemente su vínculo con el Inter Miami de Estados Unidos hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer por lo que tendría que haber un acuerdo entre clubes.

