Plus en Vivo

El plan de Newell’s para que Messi juegue en el fútbol argentino en 2027

Juan Manuel Medina, vicepresidente de la “Lepra”, reveló detalles del proyecto del elenco rosarino para contar con el capitán de la Selección argentina.

Deportes04 de febrero de 2026
720

El vicepresidente de Newell’s, Juan Manuel Medina, reveló el proyecto que tiene el conjunto rojinegro para seducir al astro argentino Lionel Messi de llegar en 2027 al fútbol argentino y sumarse al club.

En declaraciones televisivas, el dirigente de la “Lepra” aseguró que están "trabajando en que Leo juegue en Newell's en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso".

“Es un plan que excede al club e involucra a Rosario, a Santa Fe y al fútbol argentino”, explicó Medina en diálogo con TN. Y añadió: “Todo depende de lo que podamos mostrar en materia de infraestructura y ofrecer un esquema deportivo competitivo”.

En la misma línea, Medina comunicó que el plan comenzó a gestarse en 2024 cuando creación de la agrupación política UNEN, la cual consiguió hacerse con la dirigencia de Newell’s en 2025 y llevó al máximo cargo a Ignacio Boero.

De esta manera, el vicepresidente fue tajante al reconocer que hubo contactos con allegados al ex Barcelona y Paris Saint-Germain: "se habló, se planteó la idea, pero hoy no hay definiciones", dijo.

Sin embargo, Lionel Messi renovó recientemente su vínculo con el Inter Miami de Estados Unidos hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer por lo que tendría que haber un acuerdo entre clubes.

AgenciaNA 
 

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo