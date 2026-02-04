El plan de Newell’s para que Messi juegue en el fútbol argentino en 2027

Patronato oficializó la salida a préstamo de Iván ChávesDeportes03 de febrero de 2026
Patronato comunicó este lunes las salidas el arquero Iván Cháves y Santiago Bellatti del plantel profesional: ambos fueron cedidos a préstamo hasta fin de año.
Juan Manuel Medina, vicepresidente de la “Lepra”, reveló detalles del proyecto del elenco rosarino para contar con el capitán de la Selección argentina.Deportes04 de febrero de 2026
El vicepresidente de Newell’s, Juan Manuel Medina, reveló el proyecto que tiene el conjunto rojinegro para seducir al astro argentino Lionel Messi de llegar en 2027 al fútbol argentino y sumarse al club.
En declaraciones televisivas, el dirigente de la “Lepra” aseguró que están "trabajando en que Leo juegue en Newell's en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso".
“Es un plan que excede al club e involucra a Rosario, a Santa Fe y al fútbol argentino”, explicó Medina en diálogo con TN. Y añadió: “Todo depende de lo que podamos mostrar en materia de infraestructura y ofrecer un esquema deportivo competitivo”.
En la misma línea, Medina comunicó que el plan comenzó a gestarse en 2024 cuando creación de la agrupación política UNEN, la cual consiguió hacerse con la dirigencia de Newell’s en 2025 y llevó al máximo cargo a Ignacio Boero.
De esta manera, el vicepresidente fue tajante al reconocer que hubo contactos con allegados al ex Barcelona y Paris Saint-Germain: "se habló, se planteó la idea, pero hoy no hay definiciones", dijo.
Sin embargo, Lionel Messi renovó recientemente su vínculo con el Inter Miami de Estados Unidos hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer por lo que tendría que haber un acuerdo entre clubes.
AgenciaNA
Patronato comunicó este lunes las salidas el arquero Iván Cháves y Santiago Bellatti del plantel profesional: ambos fueron cedidos a préstamo hasta fin de año.
River Plate y Rosario Central igualaron 0-0 en el estadio Gigante de Arroyito, en el cierre de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026.
Cultural de Crespo se trajo un empate valioso de su visita a Peñarol de Basavilbaso, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Entre Ríos. El encuentro finalizó 2 a 2 y dejó la serie completamente abierta de cara a la revancha, que se disputará el próximo fin de semana en Crespo.
Boca Juniors venció 2-0 a Newell’s Old Boys en La Bombonera, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, y consiguió un triunfo importante ante su gente.
El futuro del arquero de Patronato, Iván Cháves, estaría en el fútbol ecuatoriano, más precisamente en Sociedad Deportiva Aucas. Este jueves se supo que el golero está interesado en continuar su carrera en el exterior, por lo que habría dejado la pretemporada del plantel profesional que milita en la Primera Nacional.
Estudiantes de La Plata fue superior y aguantó la victoria por 2-1 como local ante Boca en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo este miércoles en el estadio Jorge Luis Hirschi.
En una causa por comercio de estupefaciente, se le impuso una pena bajo esa modalidad. Comisaría Crespo logró una pronta aprehensión.
El impacto ocurrió al mediodía frente a una estación de servicio sobre un camino rural. Una pick up colisionó desde atrás a una maquinaria agrícola y terminó volcada. Dos hombres fueron hospitalizados y uno de ellos presenta politraumatismos.
Brigadistas de Paraná, Hasenkamp, María Grande, Bovril y Alcaraz trabajan sobre el fuego que afecta la zona de la Estancia El Durazno, cerca de Bovril, aunque en jurisdicción del Departamento Paraná.
La abogada de Airaldi, Mariana Barbitta, denuncia irregularidades en la investigación y solicita el arresto domiciliario para el productor agropecuario.