Patronato oficializó la salida a préstamo de Iván Cháves

River y Rosario Central empataron sin goles en el Gigante de ArroyitoDeportes01 de febrero de 2026
River Plate y Rosario Central igualaron 0-0 en el estadio Gigante de Arroyito, en el cierre de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026.
Patronato comunicó este lunes las salidas el arquero Iván Cháves y Santiago Bellatti del plantel profesional: ambos fueron cedidos a préstamo hasta fin de año.Deportes03 de febrero de 2026
El golero continuará su carrera en Ecuador, mientras que el defensor reforzará a Acassuso, uno de los equipos ascendidos a la Primera Nacional.
Sociedad Deportiva Aucas será el destino del crespense Cháves, quien tendrá su primera experiencia en el exterior. El arquero participó de la primera parte de la pretemporada a las órdenes de Rubén Darío Forestello y atajó en el primer amistoso ante Atlético de Rafaela, pero luego forzó la salida para buscar nuevos rumbos.
Por su parte, Bellatti esperaba la chance de jugar en otro país. Sin embargo, se cayó la posibilidad de jugar en un club chileno y decidió reforzar a Acassuso, donde ya tuvo sus primeros entrenamientos.
Ambos jugadores, surgidos de las inferiores del predio La Capillita, firmaron la extensión de sus respectivos contratos hasta diciembre de 2028 y luego fueron cedidos a préstamo por un año y con opción de compra, según informó el club de barrio Villa Sarmiento.
El comunicado de Patronato:
Analisis
River Plate y Rosario Central igualaron 0-0 en el estadio Gigante de Arroyito, en el cierre de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026.
Cultural de Crespo se trajo un empate valioso de su visita a Peñarol de Basavilbaso, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Entre Ríos. El encuentro finalizó 2 a 2 y dejó la serie completamente abierta de cara a la revancha, que se disputará el próximo fin de semana en Crespo.
Boca Juniors venció 2-0 a Newell’s Old Boys en La Bombonera, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, y consiguió un triunfo importante ante su gente.
El futuro del arquero de Patronato, Iván Cháves, estaría en el fútbol ecuatoriano, más precisamente en Sociedad Deportiva Aucas. Este jueves se supo que el golero está interesado en continuar su carrera en el exterior, por lo que habría dejado la pretemporada del plantel profesional que milita en la Primera Nacional.
Estudiantes de La Plata fue superior y aguantó la victoria por 2-1 como local ante Boca en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo este miércoles en el estadio Jorge Luis Hirschi.
River le ganó a Gimnasia por 2 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Monumental, en la segunda fecha de la zona B del Torneo Apertura 2026.
Al comercio crespense le robaron más de 120 millones de pesos de la cuenta bancaria.
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) informó que durante el mes de enero de 2026 los remates de hacienda en pie realizados en las rurales entrerrianas registraron un incremento mensual promedio del 10,17 %, reflejando una plaza firme, sostenida y con una demanda activa en la mayoría de las categorías.
Cada parte asume un compromiso específico para la continuidad del funcionamiento del servicio de emergencias de Crespo. Este 2 de febrero se dieron a conocer las características de la nueva etapa.
Este martes 3 de febrero se conmemora a San Blas, santo patrono de las afecciones de la garganta, y como es tradición en la Iglesia Católica se llevará a cabo la bendición de las gargantas en las parroquias de la ciudad de Crespo.
Ocurrió sobre Los Constituyentes, a la altura del puente que comunica con calle Urquiza. Hubo derivación a la guardia médica. Lesiones y retenciones.