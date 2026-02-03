Plus en Vivo

Patronato oficializó la salida a préstamo de Iván Cháves

Patronato comunicó este lunes las salidas el arquero Iván Cháves y Santiago Bellatti del plantel profesional: ambos fueron cedidos a préstamo hasta fin de año.

Deportes03 de febrero de 2026
Ivan-Chaves-Patronato

El golero continuará su carrera en Ecuador, mientras que el defensor reforzará a Acassuso, uno de los equipos ascendidos a la Primera Nacional.

Sociedad Deportiva Aucas será el destino del crespense Cháves, quien tendrá su primera experiencia en el exterior. El arquero participó de la primera parte de la pretemporada a las órdenes de Rubén Darío Forestello y atajó en el primer amistoso ante Atlético de Rafaela, pero luego forzó la salida para buscar nuevos rumbos.

Por su parte, Bellatti esperaba la chance de jugar en otro país. Sin embargo, se cayó la posibilidad de jugar en un club chileno y decidió reforzar a Acassuso, donde ya tuvo sus primeros entrenamientos.

Ambos jugadores, surgidos de las inferiores del predio La Capillita, firmaron la extensión de sus respectivos contratos hasta diciembre de 2028 y luego fueron cedidos a préstamo por un año y con opción de compra, según informó el club de barrio Villa Sarmiento.

El comunicado de Patronato:

 

Analisis

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
hacienda

Hacienda en pie: enero cerró con un incremento promedio del 10,17% en los remates

Estación Plus Crespo
Entre Ríos02 de febrero de 2026

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) informó que durante el mes de enero de 2026 los remates de hacienda en pie realizados en las rurales entrerrianas registraron un incremento mensual promedio del 10,17 %, reflejando una plaza firme, sostenida y con una demanda activa en la mayoría de las categorías.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo