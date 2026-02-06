Crespo: La escuela municipal de voleibol arrancó la pretemporada

Fútbol: Sarmiento tiene rival en la Copa FederaciónDeportes09 de febrero de 2026
Tras finalizar la instancia de octavos de final de la Copa Entre Ríos, se definieron los cruces correspondientes a este certamen.
La Escuela Municipal de Voleibol de Crespo comenzó los entrenamientos de pretemporada con la finalidad de prepararse para su intervención en los diferentes certámenes libres, asociativos y federativos en los cuales intervendrá durante este año 2026.Deportes06 de febrero de 2026Estación Plus Crespo
Este mes de febrero las prácticas serán en el gimnasio cubierto de la Escuela Técnica. Los deportistas interesados en sumarse deberán concurrir directamente al lugar mencionado en los horarios que se detallan a continuación.
–Sub 12 inicial: Martes y jueves, de 18:00 a 19:30.
–Sub 12 avanzado: Martes y jueves de 18:30 a 19:30 y viernes de 19:00 a 21:00.
–Sub 14: Martes y jueves de 18:30 a 20:30 y viernes de 19:00 a 21:00.
–Sub 16: Lunes, martes y jueves, de 19:30 a 21:30.
–Sub 18: Lunes, martes y jueves, de 19:30 a 21:30.
–Primera femenina: Miércoles y viernes, de 19:30 a 21:30.
–Primera masculina: Martes y jueves, de 21:30 a 23:00.
–Recreativo inicial: Lunes y miércoles, de 19:30 a 21:30.
–Recreativo avanzado: Lunes y miércoles, de 21:30 a 22:30.
–Mini Vóley: Comenzará en marzo, días y horarios a definir.
Mauro Holdstein estará a cargo de la coordinación general e integrará el cuerpo técnico de los planteles de Primera división.
Los entrenadores son: Alejandro Brambilla (Sub 16, Sub 18 y 1ª varones); Ignacio Leiva (mini vóley, Sub 12 inicial y 1ª mujeres); Azul Holdstein (Sub 12 avanzado y Sub 14) y Lucas Kuxhaus (vóley recreativo femenino y masculino).
Vélez Sarsfield derrotó por 2 a 1 a Boca Juniors en el estadio José Amalfitani, en un encuentro correspondiente a la Fecha 4 del Torneo Apertura.
Cultural de Crespo logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Entre Ríos luego de imponerse como local por 1 a 0 ante Peñarol de Basavilbaso, en el encuentro revancha correspondiente a los octavos de final del certamen provincial.
Un categórico Tigre goleó y humilló 4-1 a River, en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y es líder con 10 puntos.
Ignacio Meier y Damián “Choli” Marrón, ambos deportistas de la ciudad de Crespo, estarán presentes este sábado 7 de febrero en una nueva edición de la tradicional maratón acuática Paraná–Santa Fe, una de las pruebas de aguas abiertas con un recorrido total de 33 kilómetros.
El arquero crespense -ex patronato- ya se encuentra en Ecuador tras haber firmado contrato con Aucas.
Participarán 13 establecimientos gastronómicos de la ciudad. El domingo 15 y lunes 16 de febrero, regirán promociones especiales, tanto para degustar en mesa en los locales como así también para los pedidos por delivery.
Tres víctimas de los abusos sexuales cometidos por el cura José María López, iniciaron una demanda civil contra la Iglesia Católica en Paraná.
El médico crespense fue electo 2 veces consecutivas como intendente de Las Heras (Santa Cruz), la primera por la Alianza y luego por el PJ. Tuvo un rol clave en las gestiones que permitieron destrabar la construcción de la rotonda en el cruce de las rutas 12, 131 y 32, conocido durante años como el “cruce de la muerte”.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a gran parte del territorio entrerriano durante los próximos días.
El primer mes del año estuvo marcado por una fuerte operatividad en materia investigativa, que derivó en un récord de personas aprehendidas y puestas a disposición de la justicia. -IMAGENES-