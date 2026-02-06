Plus en Vivo

Crespo: La escuela municipal de voleibol arrancó la pretemporada

La Escuela Municipal de Voleibol de Crespo comenzó los entrenamientos de pretemporada con la finalidad de prepararse para su intervención en los diferentes certámenes libres, asociativos y federativos en los cuales intervendrá durante este año 2026.

Deportes06 de febrero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Crespo-Sub-14-azul-1280x640

Este mes de febrero las prácticas serán en el gimnasio cubierto de la Escuela Técnica. Los deportistas interesados en sumarse deberán concurrir directamente al lugar mencionado en los horarios que se detallan a continuación.

Sub 12 inicial: Martes y jueves, de 18:00 a 19:30.

Sub 12 avanzado: Martes y jueves de 18:30 a 19:30 y viernes de 19:00 a 21:00.

Sub 14: Martes y jueves de 18:30 a 20:30 y viernes de 19:00 a 21:00.

Sub 16: Lunes, martes y jueves, de 19:30 a 21:30.

Sub 18: Lunes, martes y jueves, de 19:30 a 21:30.

Primera femenina: Miércoles y viernes, de 19:30 a 21:30.

Primera masculina: Martes y jueves, de 21:30 a 23:00.

Recreativo inicial: Lunes y miércoles, de 19:30 a 21:30.

Recreativo avanzado: Lunes y miércoles, de 21:30 a 22:30.

Mini Vóley: Comenzará en marzo, días y horarios a definir.

Profesores a cargo:

Mauro Holdstein estará a cargo de la coordinación general e integrará el cuerpo técnico de los planteles de Primera división.

Los entrenadores son: Alejandro Brambilla (Sub 16, Sub 18 y 1ª varones); Ignacio Leiva (mini vóley, Sub 12 inicial y 1ª mujeres); Azul Holdstein (Sub 12 avanzado y Sub 14) y Lucas Kuxhaus (vóley recreativo femenino y masculino).

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo