Crespo: La escuela municipal de voleibol arrancó la pretemporada

Este mes de febrero las prácticas serán en el gimnasio cubierto de la Escuela Técnica. Los deportistas interesados en sumarse deberán concurrir directamente al lugar mencionado en los horarios que se detallan a continuación.

–Sub 12 inicial: Martes y jueves, de 18:00 a 19:30.

–Sub 12 avanzado: Martes y jueves de 18:30 a 19:30 y viernes de 19:00 a 21:00.

–Sub 14: Martes y jueves de 18:30 a 20:30 y viernes de 19:00 a 21:00.

–Sub 16: Lunes, martes y jueves, de 19:30 a 21:30.

–Sub 18: Lunes, martes y jueves, de 19:30 a 21:30.

–Primera femenina: Miércoles y viernes, de 19:30 a 21:30.

–Primera masculina: Martes y jueves, de 21:30 a 23:00.

–Recreativo inicial: Lunes y miércoles, de 19:30 a 21:30.

–Recreativo avanzado: Lunes y miércoles, de 21:30 a 22:30.

–Mini Vóley: Comenzará en marzo, días y horarios a definir.

Profesores a cargo:

Mauro Holdstein estará a cargo de la coordinación general e integrará el cuerpo técnico de los planteles de Primera división.

Los entrenadores son: Alejandro Brambilla (Sub 16, Sub 18 y 1ª varones); Ignacio Leiva (mini vóley, Sub 12 inicial y 1ª mujeres); Azul Holdstein (Sub 12 avanzado y Sub 14) y Lucas Kuxhaus (vóley recreativo femenino y masculino).