Iván Cháves: “estoy muy contento por la oportunidad que se me presenta en Ecuador”

Fútbol: Sarmiento tiene rival en la Copa FederaciónDeportes09 de febrero de 2026
Tras finalizar la instancia de octavos de final de la Copa Entre Ríos, se definieron los cruces correspondientes a este certamen.
El arquero crespense -ex patronato- ya se encuentra en Ecuador tras haber firmado contrato con Aucas.Deportes06 de febrero de 2026Eric Engel | Estación Plus Crespo
Iván Cháves, arquero crespense que en el último año fue parte del plantel del Club Atlético Patronato en la Primera Nacional, firmó contrato con Aucas de Ecuador.
En diálogo con Estación Plus Crespo, destacó: “estoy muy contento por este nuevo paso, la nueva oportunidad que se me está presentando. Es un desafío lindo cambiar de país, de liga y conocer otras cosas. Desde que se me presentó la chance me llamó mucho la atención y le di para adelante, además que sea en un club como Aucas me motiva mucho para lo que es mi carrera. La idea es devolver al club a una competencia internacional. Tenemos un lindo grupo, me recibieron muy bien. No solo los jugadores sino también el cuerpo técnico que son muy profesionales y trabajadores”.
Su representante le presentó la chance de emigrar y al respecto detalla: “mi representante tiene llegada acá en Ecuador porque fue jugador y maneja un poco el mercado. Le dijeron que el club necesitaba un arquero para pelear el puesto y cuando puso mi nombre en consideración estuvieron de acuerdo y se movieron mucho, sobre todo el presidente y el gerente que hicieron todo lo posible para cerrar los últimos detalles con Patronato. Me sorprendió el club, conocía que hace poco fue campeón y de hecho jugó Copa Libertadores el mismo año que Patronato. También investigué un poco más antes de venir y me mandaron algunos videos, pero me sorprendió al llegar, fue hermoso con lo que me encontré”.
Acerca de su actualidad deportiva, mencionó: “desde el primer momento estoy tratando de demostrar que estoy a la altura del club y la liga. Trabajando mucho para volver a sumar minutos y tener rodaje que el año pasado lamentablemente se me cortó la continuidad a mitad de año. El momento de la lesión me agarró bastante preparado porque cuando estaba en la sala médica después de salir reemplazado recuerdo que me postura fue la de aceptar que podía pasar y que solo era cuestión de tiempo para volver y ahora me estoy sintiendo muy bien”.
Tras finalizar la instancia de octavos de final de la Copa Entre Ríos, se definieron los cruces correspondientes a este certamen.
Vélez Sarsfield derrotó por 2 a 1 a Boca Juniors en el estadio José Amalfitani, en un encuentro correspondiente a la Fecha 4 del Torneo Apertura.
Cultural de Crespo logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Entre Ríos luego de imponerse como local por 1 a 0 ante Peñarol de Basavilbaso, en el encuentro revancha correspondiente a los octavos de final del certamen provincial.
Un categórico Tigre goleó y humilló 4-1 a River, en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y es líder con 10 puntos.
Ignacio Meier y Damián “Choli” Marrón, ambos deportistas de la ciudad de Crespo, estarán presentes este sábado 7 de febrero en una nueva edición de la tradicional maratón acuática Paraná–Santa Fe, una de las pruebas de aguas abiertas con un recorrido total de 33 kilómetros.
La Escuela Municipal de Voleibol de Crespo comenzó los entrenamientos de pretemporada con la finalidad de prepararse para su intervención en los diferentes certámenes libres, asociativos y federativos en los cuales intervendrá durante este año 2026.
Tras finalizar la instancia de octavos de final de la Copa Entre Ríos, se definieron los cruces correspondientes a este certamen.
Participarán 13 establecimientos gastronómicos de la ciudad. El domingo 15 y lunes 16 de febrero, regirán promociones especiales, tanto para degustar en mesa en los locales como así también para los pedidos por delivery.
Tres víctimas de los abusos sexuales cometidos por el cura José María López, iniciaron una demanda civil contra la Iglesia Católica en Paraná.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a gran parte del territorio entrerriano durante los próximos días.