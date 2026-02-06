Iván Cháves: “estoy muy contento por la oportunidad que se me presenta en Ecuador”

Iván Cháves, arquero crespense que en el último año fue parte del plantel del Club Atlético Patronato en la Primera Nacional, firmó contrato con Aucas de Ecuador.

En diálogo con Estación Plus Crespo, destacó: “estoy muy contento por este nuevo paso, la nueva oportunidad que se me está presentando. Es un desafío lindo cambiar de país, de liga y conocer otras cosas. Desde que se me presentó la chance me llamó mucho la atención y le di para adelante, además que sea en un club como Aucas me motiva mucho para lo que es mi carrera. La idea es devolver al club a una competencia internacional. Tenemos un lindo grupo, me recibieron muy bien. No solo los jugadores sino también el cuerpo técnico que son muy profesionales y trabajadores”.

Su representante le presentó la chance de emigrar y al respecto detalla: “mi representante tiene llegada acá en Ecuador porque fue jugador y maneja un poco el mercado. Le dijeron que el club necesitaba un arquero para pelear el puesto y cuando puso mi nombre en consideración estuvieron de acuerdo y se movieron mucho, sobre todo el presidente y el gerente que hicieron todo lo posible para cerrar los últimos detalles con Patronato. Me sorprendió el club, conocía que hace poco fue campeón y de hecho jugó Copa Libertadores el mismo año que Patronato. También investigué un poco más antes de venir y me mandaron algunos videos, pero me sorprendió al llegar, fue hermoso con lo que me encontré”.

Acerca de su actualidad deportiva, mencionó: “desde el primer momento estoy tratando de demostrar que estoy a la altura del club y la liga. Trabajando mucho para volver a sumar minutos y tener rodaje que el año pasado lamentablemente se me cortó la continuidad a mitad de año. El momento de la lesión me agarró bastante preparado porque cuando estaba en la sala médica después de salir reemplazado recuerdo que me postura fue la de aceptar que podía pasar y que solo era cuestión de tiempo para volver y ahora me estoy sintiendo muy bien”.