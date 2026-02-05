Estafa bajo modalidad de secuestro virtual extorsivo en Paraná: señora entregó 800.000 pesos, dólares y euros

Un detenido y una camioneta secuestrada, por el homicidio en Cerrito
Sendos procedimientos en Cerrito y Paraná, permiten elevar probanzas claves a la investigación penal y poner un acusado a disposición de la justicia.
Una mujer de 86 años fuera víctima de una estafa telefónica bajo la modalidad de secuestro virtual extorsivo, hecho que derivó en la entrega de una suma millonaria de dinero y monedas extranjeras. Hay demorados.Policiales/Judiciales05 de febrero de 2026
En barrio Arenales, un hecho policial generó conmoción en la zona oeste de Paraná. Un procedimiento se llevó adelante tras una denuncia por estafa bajo la modalidad de secuestro virtual, donde una adulta mayor fue engañada mediante un llamado telefónico extorsivo.
Se montó amplio operativo policial con intervención de distintas áreas investigativas en calle El Patí, en inmediaciones de la conocida zona de "La Vieja del Agua". El comisario Marcelo Hoffman, subjefe de la División Delitos Económicos brindó precisiones a Elonce sobre la maniobra delictiva.
“Este martes, en horas de la siesta, aproximadamente a las 15:30, una vecina de calle Nogoyá manifestó haber recibido un llamado telefónico de una persona que se hizo pasar por su hija, exigiéndole dinero y advirtiéndole que, de no entregarlo, la jovensería asesinada”, relató el jefe.
Además, explicó que la víctima, en un estado de extrema vulnerabilidad emocional, accedió a entregar dinero y divisas. “Sale hacia afuera de la vivienda y deja una suma de $800.000 pesos, $900 dólares y 875 euros”.
Según detalló Hoffman, tras la entrega del dinero, los delincuentes huyeron del lugar. “Personas que estamos investigando recogieron el dinero y se dieron a la fuga. Se trataría de un vehículo Volkswagen que tenemos en el lugar del procedimiento”.
Operativo policial y personas demoradas
La investigación permitió identificar a los ocupantes del rodado. “Se logró individualizar a tres hombres, de 19 a 35 años, oriundos de la provincia de Buenos Aires”.
Con apoyo del sistema de videovigilancia, se activó un operativo cerrojo. “Se logró dar con el vehículo a través del lector de cámaras”, señaló.
Actualmente, el auto permanece retenido y las personas se encuentran demoradas. “En este momento nos encontramos aguardando las medidas de detención, si es que son autorizadas”.
El comisario confirmó que la víctima es una adulta mayor. “Se trata de una señora de 86 años. Lamentablemente le tocó vivir la situación, pero se encuentra bien”, comentó.
La causa está en manos del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal Sofía Patat. Además, remarcó que se investiga si existen hechos similares con las mismas características.
Finalmente, Hoffman confirmó la tipificación del delito. “Estamos ante una estafa de secuestro virtual extorsivo”.
Sendos procedimientos en Cerrito y Paraná, permiten elevar probanzas claves a la investigación penal y poner un acusado a disposición de la justicia.
La inspección permitió constatar que la hacienda iba "plagada de parásitos", activándose el protocolo sanitario vigente. Detalles del procedimiento realizado en conjunto con el Puesto Caminero Túnel.
La causa por la muerte de Claudia Decurgez avanzará mediante un juicio abreviado, con el acuerdo de la fiscalía y de la familia de la víctima. El cantante santafesino aceptará una condena más severa que la prevista en un juicio oral.
Una pérdida de gas en la cocina generó una explosión en una vivienda. Una mujer de 80 años quedó entre los escombros y fue rescatada por los vecinos.
La defensa de Juan Ruiz Orrico, el ex titular del Instituto Portuario de Entre Ríos, que el 20 de junio de 2024 provocó la muerte de cuatro jóvenes trabajadores de Basavilbaso en la ruta 39 al invadir el carril contrario y embestirlos de frente, mientras manejaba alcoholizado, ofreció reparar el daño con el pago de una suma de $150 millones.
Un fallecido fue el saldo de un choque entre dos camiones y automóvil sobre el kilómetro 75 de la Ruta Provincial 6, minutos antes de las 7 de este jueves.
Unidades que son encontradas con sendas irregularidades, son retiradas de la circulación pública. Se controlaron motos y autos.
El hallazgo de un auto en llamas y poco después, restos compatibles de una persona en el interior del rodado, desataron una profunda investigación.
Un fallecido fue el saldo de un choque entre dos camiones y automóvil sobre el kilómetro 75 de la Ruta Provincial 6, minutos antes de las 7 de este jueves.
Una pérdida de gas en la cocina generó una explosión en una vivienda. Una mujer de 80 años quedó entre los escombros y fue rescatada por los vecinos.