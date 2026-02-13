Acusado de femicidio en Gualeguay fue internado en hospital tras haber intentado quitarse la vida

La Justicia pide decomisar bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, incluido San José 1111Policiales/Judiciales12 de febrero de 2026
Se trata de más de 140 inmuebles de ambos. También está la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner.
El detenido por la muerte de una mujer en Gualeguay debió ser trasladado de urgencia al hospital de Salud Mental local tras intento de quitarse la vida. Permanece internado bajo custodia.Policiales/Judiciales13 de febrero de 2026
El presunto femicidio de Vanesa López, de 39 años, ocurrido este jueves en Gualeguay, sumó este mediodía la detención del principal sospechoso, tras varias horas de intensa búsqueda policial en distintos sectores de la ciudad.
El crimen tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle continuación La Paz. Fue en Barrio Matadero, cercano al Molino, a metros de la costanera sur-oeste. La víctima fue encontrada sin vida con heridas de arma blanca o algún objeto punzant
El procedimiento fue concretado por personal de la Sección 911 de la Jefatura Departamental Gualeguay, que logró localizarlo en inmediaciones de Vuelta de Obligado y continuación Rosario del Tala. Allí fue interceptado por una patrulla y trasladado a sede policial.
Tras su traslado a la Jefatura Departamental de Gualeguay, el detenido intentó autolesionarse: trascendió que quiso ahorcarse, por lo que debió ser derivado de urgencia al hospital, publicó Análisis.
Actualmente, el sospechoso permanece internado en el área de Salud Mental del hospital local, bajo custodia policial, mientras continúa la investigación que encabezan los fiscales Josefina Beheran y Rodrigo Molina.
La víctima fue identificada como Vanesa López, de 39 años. La fiscalía investiga el hecho y ya hay un hombre mayor de edad detenido por el hecho.
El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Yamil Ale Abdala y a Sandro de la Cruz Vázquez por trata de personas con fines de explotación laboral en perjuicio de cinco trabajadores oriundos de Misiones.
Luego del anuncio del gobernador, los efectivos resolvieron levantar la manifestación que mantenían frente a la Jefatura de Rosario
Lautaro Molaro fue imputado este miércoles por la Fiscalía como participante del homicidio de Luciano Emerí, en una audiencia donde se definirá su prisión preventiva.
Pablo Laurta será trasladado a Concordia y quedará a disposición del Juzgado N°4 para continuar la causa por el crimen del remisero Martín Palacio.
Se trata de una Bajaj 200, que ya había sido llevada a otra localidad, para guarecerla del alcance de la policía. Dos jóvenes quedaron tras las rejas y hubo restitución.
Autoridades dieron detalles del procedimiento que contextualiza a la retención de motos y otros rodados. Reacciones, multas y cómo es que las unidades vuelven a la circulación pública.