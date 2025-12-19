De artistas callejeros a detenidos por sustracción a comercio

Tres sujetos, oriundos de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, se encontraban realizando "arte callejero" en la ciudad de Federal. Habían anticipado que estarían por un lapso de tiempo breve, "de paso" por la ciudad.

Sin embargo, esta actividad que bien podría haber convivido y obtenido su colaboración de parte de la ciudadanía, derivó en una intervención policial. Se confirmó a Estación Plus Crespo, que en horas de la mañana del jueves, fueron sorprendidos en flagrancia al cometer un hurto, en perjuicio de una verdulería.

La policía pudo aprehenderlos, cuando cargaban frutas y verduras, del negocio ubicado en Donovan y Anderson. La mercadería fue secuestrada y devuelta al comerciante damnificado.

En tanto, el Ministerio Público Fiscal dispuso la detención de los tres individuos.