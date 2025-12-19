De artistas callejeros a detenidos por sustracción a comercio

Decomisaron pirotecnia durante un control vehicular en Federal
La Policía actuó en cumplimiento de la Ordenanza N° 1275, sancionada este año en esa ciudad. Dos personas perdieron la mercadería y quedaron ligadas a las actas labradas.
Tres sujetos, oriundos de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, se encontraban realizando "arte callejero" en la ciudad de Federal. Habían anticipado que estarían por un lapso de tiempo breve, "de paso" por la ciudad.
Sin embargo, esta actividad que bien podría haber convivido y obtenido su colaboración de parte de la ciudadanía, derivó en una intervención policial. Se confirmó a Estación Plus Crespo, que en horas de la mañana del jueves, fueron sorprendidos en flagrancia al cometer un hurto, en perjuicio de una verdulería.
La policía pudo aprehenderlos, cuando cargaban frutas y verduras, del negocio ubicado en Donovan y Anderson. La mercadería fue secuestrada y devuelta al comerciante damnificado.
En tanto, el Ministerio Público Fiscal dispuso la detención de los tres individuos.
Momentos de profunda tensión se vivieron en el predio del complejo. El pequeño debió ser rescatado de urgencia, tras presentar signos de ahogamiento en una de las piletas.
La madre de un alumno de una escuela de Villa del Rosario agredió a la rectora porque su hijo reprobó una materia. Fue denunciada. La familia ya tendría antecedentes de violencia en la escuela.
Se les imputó el delito de Daños, habiendo sido afectado un inmueble público y una propiedad privada.
El hombre era oriundo de la localidad de San Jaime de la Frontera y su cuerpo lo encontraron en horas de la madrugada. Las primeras hipótesis hablaban de un suicidio por ahorcamiento, aunque la causa se investiga bajo la carátula de “averiguación cáusales de muerte” y aún resta conocer el resultado de la autopsia.
Había perros adultos, cachorros, gatos y aves en pésimas condiciones. El operativo fue ordenado por la Justicia local.
Una nueva edición de la iniciativa solidaria “Manos a la olla” se desarrollará en el Hogar Nuevo Amanecer de la ciudad de Crespo. La propuesta, que se realiza desde hace siete años, tiene como objetivo principal celebrar junto a los chicos que residen en la institución, al tiempo que se convierte en una acción concreta de colaboración con el hogar.
La Municipalidad de Crespo realiza, el recambio de cañería cloacal de 500 milímetros de diámetro en calle Conscripto Jacob, entre Mendoza y San Luis (Barrio San José).
La información fue difundida a través de la Dark Web y contempla datos de entidades públicas y bancarias.