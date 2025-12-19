Plus en Vivo

De artistas callejeros a detenidos por sustracción a comercio

Tres individuos de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, llegaron hasta una localidad entrerriana con su propuesta; pero terminaron tras las rejas al ser descubiertos delinquiendo.

Policiales/Judiciales19 de diciembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
federal

Tres sujetos, oriundos de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, se encontraban realizando "arte callejero" en la ciudad de Federal. Habían anticipado que estarían por un lapso de tiempo breve, "de paso" por la ciudad.

Sin embargo, esta actividad que bien podría haber convivido y obtenido su colaboración de parte de la ciudadanía, derivó en una intervención policial. Se confirmó a Estación Plus Crespo, que en horas de la mañana del jueves, fueron sorprendidos en flagrancia al cometer un hurto, en perjuicio de una verdulería.

La policía pudo aprehenderlos, cuando cargaban frutas y verduras, del negocio ubicado en Donovan y Anderson. La mercadería fue secuestrada y devuelta al comerciante damnificado.

En tanto, el Ministerio Público Fiscal dispuso la detención de los tres individuos.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
Hogar nuevo amanecer

“Manos a la olla”: cena solidaria y colecta para el Hogar Nuevo Amanecer de Crespo

Estación Plus Crespo
Crespo19 de diciembre de 2025

Una nueva edición de la iniciativa solidaria “Manos a la olla” se desarrollará en el Hogar Nuevo Amanecer de la ciudad de Crespo. La propuesta, que se realiza desde hace siete años, tiene como objetivo principal celebrar junto a los chicos que residen en la institución, al tiempo que se convierte en una acción concreta de colaboración con el hogar.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo