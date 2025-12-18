Plus en Vivo

Rectora de escuela entrerriana fue agredida luego que un alumno reprobara una materia

La madre de un alumno de una escuela de Villa del Rosario agredió a la rectora porque su hijo reprobó una materia. Fue denunciada. La familia ya tendría antecedentes de violencia en la escuela.

Policiales/Judiciales18 de diciembre de 2025
Gisela Brutomeso, rectora de la Escuela Secundaria N° 2 Sandalio Olivetti, de Villa del Rosario, en el departamento Federación, fue agredida verbal y físicamente por la madre de un alumno que reprobó una materia.

El hecho sucedió el pasado martes y generó el repudio de la Dirección Departamental de Escuelas de Federación. “Consideramos inadmisible cualquier forma de agresión física, verbal o simbólica contra quienes día a día cumplen la noble tarea de educar y acompañar a nuestros estudiantes”, dijeron desde el organismo que encabeza José Soto.

Además la comunidad educativa realizó a una concentración frente al edificio escolar, ubicado en Don Bosco y Tratado del Pilar para manifestar su rechazo a lo ocurrido.

Qué ocurrió

El jefe de la Comisaría de Villa del Rosario, Miguel Terrusi, relató que la rectora del establecimiento fue agredida verbal y físicamente por la madre de un alumno, quien reprobó una materia tras presentarse fuera del horario de la mesa de examen.

La mujer se hizo presente en la rectoría de la escuela, donde realizó algunos reclamos y, luego concretó el ataque.

Esta situación derivó en una denuncia policial realizada por la víctima, quien se presentó en la dependencia policial junto al supervisor de zona.

Según indica el sitio Villa del Rosario Net, sobre el esposo de la mujer denunciada pesa actualmente una restricción de acercamiento a la rectora de la entidad educativa, ya que hace algún tiempo atrás también había sido denunciado por agresión verbal. Se trata de Fabián Arosio, excandidato a intendente de Villa del Rosario por La Libertad Avanza, dirigente que proviene del Partido Conservador Popular.

