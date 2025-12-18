Plus en Vivo

Un detenido y dos demorados por "pintadas" en Diamante

Se les imputó el delito de Daños, habiendo sido afectado un inmueble público y una propiedad privada.

En la noche de este miércoles, personal del Comando Radioeléctrico de Diamante fue comisionado al Hospital "San José", alertado sobre escrituras con pintura en una pared del nosocomio, y en un paredón particular.

Rápidamente los agentes dieron con los autores, a pocas cuadras del lugar. Se confirmó a Estación Plus Crespo que fueron interceptados tres varones: uno de 21 años,  y dos menores de 16 años, todos vecinos de Diamante, a quienes se les incautó material de pintura.

Desde el Ministerio Público Fiscal, se dispuso el traslado del mayor de edad a dependencia policial para la elaboración del prontuario judicial correspondiente, continuando en libertad y sujeto a la causa procesal por el delito de Daños.

