Un detenido y dos demorados por "pintadas" en Diamante

Estación Plus CrespoCrespo al día16 de diciembre de 2025
Desde 2020, mediante la Ordenanza Nº 53/2020, se estableció que en el ámbito del radio municipal de la ciudad de Crespo queda prohibida la comercialización, distribución y el uso público o privado de artículos de pirotecnia sonora. ¿Cuáles son los locales habilitados?
Policiales/Judiciales16 de diciembre de 2025
Romina E. habría reconocido su error en diálogo con los padres damnificados, pero todavía no se entregó a la Policía y es buscada intensamente
Policiales/Judiciales16 de diciembre de 2025
La OGA notificó a las partes este martes la fijación de la fecha de audiencia de apertura de remisión a juicio del legajo que investiga al ex gobernador, Sergio Urribarri, el empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros; y otros, por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito.
Estación Plus CrespoCrespo17 de diciembre de 2025
Fue recibido por ediles de ambos bloques. Expuso su preocupación por el derroche del recurso y sus diferencias para con el sistema de cobro.