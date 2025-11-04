Fiesta en zona rural: "Tenía que terminar con un abrazo y terminó en homicidio"

Una celebración familiar en el paraje Las Mercedes -a unos 20 kilómetros de Larroque, en el departamento Gualeguaychú-, terminó en tragedia durante la madrugada del domingo, cuando Raúl Alfredo Scherer, de 63 años, fue asesinado de un disparo durante el festejo de su jubilación y el cumpleaños de su nieto. El autor del crimen, Hernán Ezequiel Morales, de 29 años, se encuentra internado bajo custodia policial en el Hospital Centenario, a la espera de ser imputado por la fiscal Emilce Rivollier, quien tiene a su cargo la investigación.

En diálogo con UNO, el abogado Alfio Gette, quien representará a la familia de Scherer, no dudó en calificar al acusado como “un asesino”. El letrado explicó que asumirá la representación legal de la esposa e hijo de la víctima, aunque todavía no pudo acceder a la totalidad de la documentación judicial. El abogado describió el contexto del hecho como una reunión íntima y alegre que terminó en una tragedia: “El asesino es alguien que no estaba invitado, es un hijo de un invitado. Le pidió a la familia de Scherer si podía concurrir porque había llegado de visita y, bueno, para que no se quedara solo, la familia cedió y dijo que sí, que no había problema. En la reunión también estaba la expareja de este asesino, con quien empieza una discusión. El dueño de casa, Scherer, le pide que se calme. No se calma, le pide que se retire porque era una reunión familiar, y ahí se va a la casa del padrastro, que está a un kilómetro más o menos, busca dos armas, regresa y comete el homicidio”.