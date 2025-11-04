Iba a alta velocidad alcoholizado y chocó a una familia: murió un matrimonio

El hijo del dueño de un reconocido boliche manejó alcoholizado, chocó el auto en el que viajaba una familia y producto del impacto murió un matrimonio, mientras que sus hijos, de 7, 11 y 14 años, sufrieron heridas de diversa consideración. La mayor está internada en grave estado.

Sucedió en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, en la localidad bonaerense de José C. Paz, cuando la camioneta Volkswagen Amarok negra, conducida por Michael Carballo, embistió al auto Renault 12 en el que iban la pareja y sus hijos.

Por el siniestro, Renzo y Eliana Benítez fallecieron en el acto, mientras que los menores debieron ser rescatados y todavía siguen internados recuperándose de las diversas lesiones. La mayor de ellos, de 14 años, se encuentra en grave estado.

Desde el medio SM Noticias confirmaron que el joven fue asistido en el lugar y tras hacerle el test de alcoholemia el mismo arrojó resultado positivo con 3,01 gramos de alcohol en sangre.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) anunció que inició el proceso de inhabilitación para manejar de Michael Carballo.