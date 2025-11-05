Paraná Campaña: definidos los cuartos de final de la Copa “Gurises”

Durante el sábado 1 de noviembre, se disputaron los octavos de final de la Copa “Gurises”, organizada por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las categorías formativas. Los cuartos de final se jugarán en estadios de Crespo y Bovril.

Resultados Sub 11

Unión Blanco 4-0 Cultural Celeste

Sarmiento Rojo 2-2 Cultural Blanco (clasificó Sarmiento por ventaja deportiva)

Sarmiento Blanco 5-0 Arsenal Blanco

Viale FBC 5-0 Cañadita

Unión FC 1-0 Unión Agrarios

Atl. Hasenkamp 0-1 Dep. Bovril

Atl. Hernandarias 0-5 Litoral

Juv. Unida 4-1 Juv. Sarmiento

Resultados Sub 13

Sarmiento Blanco 4-1 Cultural Celeste

Cultural Blanco 5-0 Cañadita

Unión Blanco 2-2 Litoral (clasificó Unión por ventaja deportiva)

Atl. María Grande 1-1 Sarmiento Rojo

Juv. Unida 2-0 Dep. Tuyango

Atl. Hasenkamp 0-0 Independiente FBC

Sauce de Luna 1-1 Unión Agrarios (clasificó Sauce de Luna por ventaja deportiva)

Atl. Hernandarias 0-1 Arsenal Blanco

Resultados Sub 15

Unión Blanco 6-1 Cultural Celeste

Cultural Blanco 3-1 Sarmiento Blanco

Viale FBC 7-0 Unión Verde

Arsenal Verde 0-1 Dep. Tabossi

Unión Agrarios 0-2 Atl. María Grande

Dep. Tuyango 2-4 Atl. Hasenkamp

Independiente FBC 1-1 Sauce de Luna

Dep. Bovril 1-0 Litoral

Cuartos de final

Estadio “Eduardo Stieben Wirth” (Cultural de Crespo)

Cultural Blanco - Unión Blanco (Sub 13)

Unión Blanco - Sarmiento Rojo (Sub 11)

Cultural Blanco - Viale FBC (Sub 15)

Estadio “Don César Bione” (Sarmiento de Crespo)

Sarmiento Blanco - Atl. María Grande (Sub 13)

Viale FBC - Sarmiento Blanco (Sub 11)

Unión Blanco - Dep. Tabossi (Sub 15)

Estadio “Antonio Boleas” (Deportivo Bovril)

Atl. Hasenkamp - Sauce de Luna (Sub 13)

Dep. Bovril - Litoral (Sub 11)

Dep. Bovril - Atl. María Grande (Sub 15)

Estadio “Club Atlético Juventud Unida” (Juv. Unida de Bovril)

Juv. Unida - Arsenal Blanco (Sub 13)

Unión FC - Juv. Unida (Sub 11)

Independiente FBC - Atl. Hernandarias (Sub 15)