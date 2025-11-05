Plus en Vivo

Paraná Campaña: definidos los cuartos de final de la Copa “Gurises”

Ocho categorías de los 3 clubes crespeses obtuvieron la clasificación tras ganar sus llaves de octavos de final.

Deportes05 de noviembre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
futbol infantil
Imagen archivo

Durante el sábado 1 de noviembre, se disputaron los octavos de final de la Copa “Gurises”, organizada por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las categorías formativas. Los cuartos de final se jugarán en estadios de Crespo y Bovril. 

Resultados Sub 11

Unión Blanco 4-0 Cultural Celeste
Sarmiento Rojo 2-2 Cultural Blanco (clasificó Sarmiento por ventaja deportiva)
Sarmiento Blanco 5-0 Arsenal Blanco
Viale FBC 5-0 Cañadita
Unión FC 1-0 Unión Agrarios
Atl. Hasenkamp 0-1 Dep. Bovril
Atl. Hernandarias 0-5 Litoral
Juv. Unida 4-1 Juv. Sarmiento

Resultados Sub 13

Sarmiento Blanco 4-1 Cultural Celeste
Cultural Blanco 5-0 Cañadita
Unión Blanco 2-2 Litoral (clasificó Unión por ventaja deportiva)
Atl. María Grande 1-1 Sarmiento Rojo
Juv. Unida 2-0 Dep. Tuyango
Atl. Hasenkamp 0-0 Independiente FBC
Sauce de Luna 1-1 Unión Agrarios (clasificó Sauce de Luna por ventaja deportiva)
Atl. Hernandarias 0-1 Arsenal Blanco

Resultados Sub 15

Unión Blanco 6-1 Cultural Celeste
Cultural Blanco 3-1 Sarmiento Blanco 
Viale FBC 7-0 Unión Verde
Arsenal Verde 0-1 Dep. Tabossi
Unión Agrarios 0-2 Atl. María Grande
Dep. Tuyango 2-4 Atl. Hasenkamp
Independiente FBC 1-1 Sauce de Luna
Dep. Bovril 1-0 Litoral

Cuartos de final

Estadio “Eduardo Stieben Wirth” (Cultural de Crespo)
Cultural Blanco - Unión Blanco (Sub 13)
Unión Blanco - Sarmiento Rojo (Sub 11)
Cultural Blanco - Viale FBC (Sub 15)

Estadio “Don César Bione” (Sarmiento de Crespo)
Sarmiento Blanco - Atl. María Grande (Sub 13)
Viale FBC - Sarmiento Blanco (Sub 11)
Unión Blanco - Dep. Tabossi (Sub 15)

Estadio “Antonio Boleas” (Deportivo Bovril)
Atl. Hasenkamp - Sauce de Luna (Sub 13)
Dep. Bovril - Litoral (Sub 11)
Dep. Bovril - Atl. María Grande (Sub 15)

Estadio “Club Atlético Juventud Unida” (Juv. Unida de Bovril)
Juv. Unida - Arsenal Blanco (Sub 13)
Unión FC - Juv. Unida (Sub 11)
Independiente FBC - Atl. Hernandarias (Sub 15)

