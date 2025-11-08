Crespo: Desde la próxima semana realizan desvíos por trabajos en el Acceso Arturo Illia

Día del Empleado Municipal: el lunes 10 de noviembre habrá asueto administrativo en Crespo
Por esta fecha, desde el Departamento Ejecutivo Municipal consideró conveniente trasladar el asueto administrativo municipal al lunes 10 de noviembre.
Desde el martes 11 de noviembre personal municipal realizará trabajos mantenimiento vial en el Acceso Presidente Arturo Illia de Crespo.Crespo al día08 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Las tareas se concentrarán en el tramo comprendido entre Las Palmeras y Liniers (barrios Guadalupe y San Cayetano). Por tal motivo, el tránsito pesado —especialmente los colectivos y camiones— deberá realizar un desvío por las calles Jorge Heinze y Los Tilos, donde podrá retomarse nuevamente al acceso Illia. Este recorrido tanto para ingreso y egreso a Crespo estará debidamente señalizado para garantizar una circulación segura.
Por su parte, los vecinos y vehículos particulares podrán utilizar calles internas del barrio como vías alternativas.
Desde el municipio se solicita a los conductores paciencia y precaución durante el desarrollo de los trabajos, que tienen como finalidad beneficiar a toda la comunidad.
