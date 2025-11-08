Crespo: Desde la próxima semana realizan desvíos por trabajos en el Acceso Arturo Illia

Las tareas se concentrarán en el tramo comprendido entre Las Palmeras y Liniers (barrios Guadalupe y San Cayetano). Por tal motivo, el tránsito pesado —especialmente los colectivos y camiones— deberá realizar un desvío por las calles Jorge Heinze y Los Tilos, donde podrá retomarse nuevamente al acceso Illia. Este recorrido tanto para ingreso y egreso a Crespo estará debidamente señalizado para garantizar una circulación segura.

Por su parte, los vecinos y vehículos particulares podrán utilizar calles internas del barrio como vías alternativas.

Desde el municipio se solicita a los conductores paciencia y precaución durante el desarrollo de los trabajos, que tienen como finalidad beneficiar a toda la comunidad.