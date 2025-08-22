Plus en Vivo

12 departamentos en alerta por vientos en Entre Ríos: las ráfagas podrán superar los 80 Km/h

El viento sur anunciará la llegada de un frente frío que provocará un importante descenso de temperaturas. Mirá el mapa de las zonas afectadas.

Entre Ríos22 de agosto de 2025
vientos

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- extendió a 12 departamentos en alerta por vientos para Entre Ríos. La advertencia es para este viernes en horas de la tarde y la noche.

Precisamente, se verán afectados los siguientes departamentos: Concordia, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador, Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria y Gualeguay.

En esta región se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 Km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 Km/h.

Esta situación provocará un fuerte descenso de las temperaturas. Anuncian un fin de semana muy frío, con mínimas que podrán llegar hasta los 3 y 4 grados el domingo.

Mapa del alerta por vientos para viernes de tarde y noche

Ahora

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo