12 departamentos en alerta por vientos en Entre Ríos: las ráfagas podrán superar los 80 Km/h

Entre Ríos: pronostican descenso marcado de temperaturas para el fin de semana
El ingreso de un frente frío marcará un cambio en las condiciones del tiempo: el SMN prevé viento sur, cielo despejado y mínimas cercanas a los 3 grados para el domingo.
El viento sur anunciará la llegada de un frente frío que provocará un importante descenso de temperaturas. Mirá el mapa de las zonas afectadas.Entre Ríos22 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- extendió a 12 departamentos en alerta por vientos para Entre Ríos. La advertencia es para este viernes en horas de la tarde y la noche.
Precisamente, se verán afectados los siguientes departamentos: Concordia, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador, Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria y Gualeguay.
En esta región se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 Km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 Km/h.
Esta situación provocará un fuerte descenso de las temperaturas. Anuncian un fin de semana muy frío, con mínimas que podrán llegar hasta los 3 y 4 grados el domingo.
