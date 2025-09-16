En Colón, una protesta de hinchas terminó en represión policial y un jugador herido

Con una crisis que se continua acentuando y un equipo que no pudo asegurar la permanencia en la Primera Nacional con tres fechas por jugarse, una manifestación pacífica terminó en represión policial en la sede de Colón.

A pesar de que el reclamo fue protagonizado por un escaso número de asociados, la represión generó una situación conflictiva, y las balas de goma fueron respondidas con piedrazos por parte de los simpatizantes.

Una de estas piedras impactó en la cabeza del mediocampista de 22 años Kevin Colli, quien es parte del plantel de reserva del “Sabalero”, y está fuera de peligro.

La derrota sufrida por Colón ante Talleres de Remedios de Escalada del domingo pasado, por 2-0 como visitante de un equipo en zona de descenso, volvió a generar reclamos entre los hinchas del equipo rojinegro de Santa Fe, que ya perdieron la paciencia hace rato.

Con este contexto, un grupo de hinchas se autoconvocó para acercarse a la sede del club, la cual “tomaron” de manera pacífica, esperando por la llegada de dirigentes o jugadores que les “dieran explicaciones” sobre la aguda crisis que vive el club, que logró su primer título de Primera División en 2021, descendió hace dos años y ahora está en riesgo de caer a la Primera B Metropolitana.

Al tiempo de la llegada de los socios, la policía, que resguardaba a los dirigentes, comenzó a reprimir con balazos de goma, que tuvieron que enfrentarse con piedrazos, por parte de los hinchas del conjunto santafesino.

En medio del escándalo, el mediocampista de la reserva Kevin Colli fue herido, luego de terminar el entrenamiento con el plantel de tercera. El volante fue lastimado con un piedrazo en la cabeza, aunque recibió atención médica inmediata por el equipo sanitario del club, que lo declararon fuera de peligro.

Además, dos efectivos policiales fueron heridos, tres hinchas fueron detenidos y algunos patrulleros sufrieron daños. Todavía no hubo declaraciones ante la Justicia por parte de ninguno de los involucrados.

Luego de una jornada triste en su historia, Colón todavía debe jugar con el objetivo de mantener la categoría. Habiendo caído en un partido muy importante ante el “Tallarín”, el equipo dirigido por Ezequiel Medrán se deberá enfrentar a Deportivo Morón y Estudiantes de Buenos Aires, con lugares en el reducido por el ascenso a Primera División, cerrando la fase regular con un partido ante Defensores Unidos, en zona de descenso.

Con nueve puntos en juego, el campeón de la Copa de la Liga 2021 se encuentra a ocho puntos de la zona de descenso. Así, deberá sumar dos puntos en los tres encuentros restantes para asegurar su permanencia en la segunda categoría. En caso de sumar uno, si Talleres gana los tres compromisos restantes, habría una final para dirimir quién se queda en la Primera Nacional y quién cae al tercer escalón del fútbol argentino.