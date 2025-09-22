Plus en Vivo

Boca Juniors igualó 2-2 con Central Córdoba en La Bombonera

Boca Juniors empató 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

Deportes22 de septiembre de 2025

EL XENEIZE GANABA 2-0, PERO EL FERROVIARIO LE ARRUINÓ LA NOCHE | Boca 2-2 Central Córdoba | RESUMEN

Tras este resultado deportivo, el equipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se quedó con el tercer lugar de la tabla de posiciones del Grupo A, con 14 unidades. Un escalón por debajo de Barracas Central, quien posee 15 puntos. 

Los dos goles del “Xeneize” ffueron realizados por el mediocampista Rodrigo Battaglia y el centro delantero Miguel Merentiel. Mientras que los dos tantos del “Ferroviario” fueron concretados por los mediocampistas José Florentín e Iván Gómez.

Durante el transcurso del primer tiempo, el conjunto local desplegó una sólida estrategia ofensiva que descolocó a las distintas líneas defensivas de su contrincante. 

En el minuto 40, Boca Juniors abrió el marcador de La Bombonera. El mediocampista Rodrigo Battaglia realizó un disparo potente dentro del área chica y adelantó a su equipo.

En el complemento del encuentro, el “Xeneize” inició con el pie derecho, pero fue sorprendido por Central Córdoba. 

A los 11 minutos del segundo tiempo, Boca Juniors aumentó su ventaja en el marcador. El centro delantero uruguayo Miguel Merentiel definió con precisión y concretó el 2-0. 

En el minuto 17, Central Córdoba de Santiago del Estero achicó la diferencia. El mediocampista paraguayo José Florentín cabeceó dentro del área chica y concretó el 2-1 en el marcador. 

Además, a los 38 minutos, el elenco santiagueño igualó el marcador. El mediocampista ofensivo Iván Gómez ejecutó un disparo potente que descolocó a Agustín Marchesín y concretó el 2-2.

En los instantes finales, el equipo liderado por el entrenador Omar De Felippe generó diversas oportunidades para sellar un sorprendente triunfo, pero las imprecisiones en las definiciones sentenciaron un frustrante empate. 

Síntesis 

Torneo Clausura 2025 

Fecha 9 

Boca 2-2  Central Córdoba 

Árbitro: Yael Falcón Pérez Árbitro asistente 1: Gabriel Chade Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio VAR: Héctor Paletta AVAR: Gastón Suárez

Estadio: Alberto J. Armando

El 11 inicial de Boca: Marchesín: Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco, Aguirre, Paredes, Battaglia, Palacios; Giménez y Merentiel. D.T: Miguel Ángel Russo.

El 11 inicial de Central Córdoba: Aguerre; Moyano, Abascia, Galván, Cufré, Vera, Florentín, Perelló, Gómez, Heredia y Godoy. D.T: Omar De Felippe.

Gol en el primer tiempo: 41m. Rodrigo Battaglia (B) 

Goles en el segundo tiempo: 11m. Miguel Merentiel (B); 17m. José Florentín (C); 38m. Iván Gómez (C).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Gatón Verón por Matías Perelló (C); 13m. Diego Barrera por Matías Godoy (C); 13m. Lucas Besozzi por Matías Vera (C); 29m. Alan Velasco por Brian Aguirre (B); 29m. Franco Alfonso por Leonardo Heredia (C). 

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
amigos ciclismo2

El Club Amigos del Ciclismo celebró 16 años con una pedaleada por Crespo

Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo
Deportes18 de septiembre de 2025

El Club Amigos del Ciclismo de Crespo cumplió 16 años de vida institucional y lo celebró con una actividad acorde a su esencia: una pedaleada por la ciudad. La propuesta se llevó a cabo el pasado sábado 13 de septiembre, reuniendo a sus integrantes, ciclistas locales y vecinos que acompañaron el recorrido.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo