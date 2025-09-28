Fuerte choque: Un automóvil quedó en la vereda

En la madrugada de este domingo, efectivos del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Diamante, fueron alertados de un siniestro vial, en la intersección de calles Sarmiento y Urquiza.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que estuvieron involucrados un Fiat Uno, conducido por un hombre de 44 años de edad; y un Renault 9, conducido por un joven de 19 años, quien iba acompañado por dos personas más.

El Fiat Uno circulaba por calle Sarmiento en sentido sur - norte, cuando al llegar a la intersección con Urquiza, no pudo evitar la colisión con el Renault 9, que transitaba de oeste a este, y cuya trayectoria terminó subido a la vereda, muy próximo a la edificación.

Como resultado del accidente, los partícipes resultaron con lesiones menores. Igualmente, la Fiscalía dispuso la intervención de Policía Científica, para determinar la mecánica del incidente vial.