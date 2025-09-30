Hallaron en el río Uruguay el cuerpo de un joven que estaba desaparecido

Un hombre fue internado de urgencia tras sufrir múltiples puñaladasPoliciales/Judiciales30 de septiembre de 2025
Hay un joven detenido por intento de homicidio. El herido fue llevado de urgencia al Hospital San Martín.
Buzos tácticos de la Policía de Entre Ríos y la Prefectura Naval de Concordia encontraron en la mañana de este martes, un cuerpo que sería del muchacho buscado.Policiales/Judiciales30 de septiembre de 2025
En las primeras horas de este 30 de septiembre, encontraron un cuerpo en aguas del río Uruguay, que sería de Pablo Javier Acosta.
El joven había desaparecido el pasado viernes. Desde entonces, y luego de tomar conocimiento que se había arrojado al agua a la altura del exfrigorífico Yuquerí, en la zona de Benito Legerén, el operativo trató de dar con el cadáver.
Tras el hallazgo, vecinos del barrio se acercaron al muelle de la antigua planta frigorífica para acompañar a la familia, mientras la creciente y la fuerte correntada del río complicaron las tareas para retirar los restos, consignó Ahora.
En el lugar trabajó personal policial y de la Prefectura, quienes realizaban las pericias correspondientes, como así también se hizo presente el fiscal José Arias.
Hay un joven detenido por intento de homicidio. El herido fue llevado de urgencia al Hospital San Martín.
El hombre joven, de 34 años, terminó detenido luego de que su madre pidiera auxilio ante la Policía esta madrugada.
El hallazgo de elementos y la vinculación con otras sustracciones en proceso investigativo, le valieron la momentánea restricción de libertad a un joven de 30 años.
Una moto y un automóvil protagonizaron un impacto sobre Ruta 12, ameritando el traslado de partícipes para recibir asistencia médica.
La mujer tenía 52 años y era oriunda de Misiones. Participaba de una práctica en el aeroclub de esa ciudad balnearia.
Tras el accidente que costó la vida a un niño de 3 años en Concepción del Uruguay, el conductor permanece detenido. La Justicia indaga la mecánica del siniestro.
La mujer tenía 52 años y era oriunda de Misiones. Participaba de una práctica en el aeroclub de esa ciudad balnearia.
El grupo continúa con su tarea de poner en valor la historia local a través de la música. Escuchá aquí el tema.
Una moto y un automóvil protagonizaron un impacto sobre Ruta 12, ameritando el traslado de partícipes para recibir asistencia médica.