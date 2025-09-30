Plus en Vivo

Hallaron en el río Uruguay el cuerpo de un joven que estaba desaparecido

Buzos tácticos de la Policía de Entre Ríos y la Prefectura Naval de Concordia encontraron en la mañana de este martes, un cuerpo que sería del muchacho buscado.

Policiales/Judiciales30 de septiembre de 2025
En las primeras horas de este 30 de septiembre, encontraron un cuerpo en aguas del río Uruguay, que sería de Pablo Javier Acosta.

El joven había desaparecido el pasado viernes. Desde entonces, y luego de tomar conocimiento que se había arrojado al agua a la altura del exfrigorífico Yuquerí, en la zona de Benito Legerén, el operativo trató de dar con el cadáver.

Tras el hallazgo, vecinos del barrio se acercaron al muelle de la antigua planta frigorífica para acompañar a la familia, mientras la creciente y la fuerte correntada del río complicaron las tareas para retirar los restos, consignó Ahora.

En el lugar trabajó personal policial y de la Prefectura, quienes realizaban las pericias correspondientes, como así también se hizo presente el fiscal José Arias.

