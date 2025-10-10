Liberaron a una yaguareté en el Parque Nacional El Impenetrable

María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz 2025Información General10 de octubre de 2025
La líder opositora venezolana, proscripta por el régimen de Nicolás Maduro, fue reconocida por su lucha por la democracia en Venezuela.
La Administración de Parques Nacionales (APN) y la Fundación Rewilding Argentina (FRA) concretaron el pasado fin de semana la liberación de "Acaí", un ejemplar hembra de yaguareté, en el Parque Nacional Impenetrable ubicado en la provincia de Chaco.
Se trata de la quinta hembra de yaguareté (Panthera onca) liberada en el marco del proyecto de suplementación de la especie en el área protegida.
El ejemplar de esta especie que en nuestro país es considerado Monumento Natural Nacional (2001) nació en silvestría en el Parque Nacional Iberá, Corrientes. Tras la apertura de la "guillotina", Acaí abandonó el recinto y se desplazó hacia el monte, sumándose de esta manera a Keraná, Nalá, Miní y Quiyoc, las otras cuatro hembras que también fueron liberadas en el Parque con el fin de aumentar las posibilidades de reproducción con los machos silvestres que habitan la zona y continuar fortaleciendo la escasa población de yaguareté en la región chaqueña.
En Argentina se considera que el yaguareté está en peligro crítico de extinción, ya que enfrenta un riesgo extremadamente alto en estado silvestre. Se estima que su población actual es de alrededor de 250 individuos adultos, consignó Cadena3.
Las principales causas del riesgo de extinción son la caza furtiva; la destrucción y degradación de ambientes por parte de la industria agropecuaria o la deforestación, que reduce la superficie de bosques y selvas; la escasez de presas naturales, ya que el hombre caza los mismos animales que el yaguareté.
El presidente de la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos, Dr. Lautaro Savat, precisó a Estación Plus los tips para gozar de buena salud coronaria. La concientización es clave, mientras una provincia argentina afronta el dolor de acumular 5 adolescentes fallecidos por muerte súbita, en lo que va de septiembre.
El organismo había tomado una medida similar, bajo otros argumentos, a comienzos de mes. En el último tiempo varias marcas de este mismo producto se vieron afectadas
Daiana Mendieta, de 22 años, fue hallada asesinada dentro de un aljibe en Gobernador Mansilla. El principal sospechoso, Gustavo Brondino mantenía una relación con la joven y, según su entorno, era controlador con ella.
Inicialmente fue asistido en el Hospital San Francisco de Asís y dado el diagnóstico, derivado al Hospital San Martín de Paraná.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.