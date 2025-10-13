Ya tiene ganador “La Voz Argentina 2025”

Vuelve MasterChef Celebrity: todos los detalles de la nueva temporadaEspectáculos10 de octubre de 2025
El reality dará inicio a partir del próximo lunes 13 de octubre a las 22 horas por Telefe.
El participante cuya historia de superación fue protagonista del certamen, se consagró como el nuevo campeón.Espectáculos13 de octubre de 2025
En una final cargada de emoción y con un resultado que celebró la superación y el talento, Nicolás Behringer, el artista callejero del Team Luck Ra, se consagró anoche como el gran ganador de La Voz Argentina 2025. Su conmovedora historia de vida y su potente voz de rockero conquistaron al público, que lo eligió por sobre los otros tres finalistas en una votación récord.
Con lágrimas en los ojos, Nicolás recibió la noticia de la mano del conductor Nico Occhiato, desatando el eufórico festejo de su coach, el cuartetero Luck Ra, quien fue el único que apostó por él en las audiciones a ciegas.
La gala final de este lunes vio a los cuatro finalistas cantar junto a sus respectivos coaches en presentaciones que encendieron el escenario. Uno de los momentos más celebrados de la noche fue el dúo entre Luck Ra y Nicolás Behringer, quienes pusieron a todos a bailar con una enérgica versión de "Que me falte todo", uno de los grandes éxitos del trapero y productor argentino. La química entre el coach y su finalista fue evidente y consolidó el apoyo del público.
La historia de Nicolás Behringer fue uno de los grandes atractivos de esta edición. El joven artista callejero, que además es tutor legal de su hermana menor, llegó al programa con el sueño de poder vivir de la música y darle un futuro mejor a su familia. Su humildad y su notable evolución a lo largo del certamen lo convirtieron en uno de los participantes más queridos.
"Yo tenía miedo de cantar, solo lo hacía en la ducha o en mi casa", confesó emocionado en la final. "Hoy sentir una comodidad acá delante de ustedes cuando me costaba ser grabado con un celular es un orgullo".
Desde su primera aparición, cuando interpretó "Prófugos" de Soda Stereo, Nicolás demostró su fuerte conexión con el rock nacional e internacional. A lo largo de las galas, dejó su sello con versiones de clásicos como "Imágenes paganas" (Virus), "Better man" (Robbie Williams), "Ala delta" (Divididos), "Honesty" (Billy Joel) y "Is this love" (Whitesnake). En la final, antes del dueto con su coach, coronó su paso individual con una memorable interpretación de "Un pacto", de Bersuit Vergarabat.
Su coach, Luck Ra, lo despidió con palabras que marcarán su futuro: "Este es el final del comienzo. Te lo merecés y felicitaciones sobre todo por la persona que sos".
Nicolás Behringer se impuso en la votación final sobre los otros tres talentosos finalistas: Alan Lez (Team Lali), Eugenia Rodríguez (Team Miranda!) y Milagros Gerez Amud (Team Soledad). Como ganador, se llevó un premio de 70 millones de pesos, un contrato con el sello Universal Music para grabar su música y un automóvil 0 km.
La competencia atraviesa sus últimas fases y los jurados deberán elegir a los ocho participantes que seguirán rumbo a la semifinal. Telefé brindó un anticipo.
El Nueve y el Grupo Octubre se llevaron cinco estatuillas. Margarita fue la más galardonada con cuatro. Santiago del Moro triunfó con "Gran Hermano" y con el Oro. Mirtha Legrand obtuvo un premio "leyenda".
Como cada año, este lunes llega la gran noche de nuestra televisión. La gala será conducida en vivo por Santiago del Moro. La serie Margarita es el programa con más nominaciones, 9 en total
El médico confesó que mientras viajaba a la radio "sintió un dolor en el pecho", junto a otros síntomas. Llamó de inmediato a su cardiólogo y la actitud fue clave.
Micaela Leitner tiene 32 años y es oriunda de Paraná, Entre Ríos. Su participación en el programa America’s Got Talent puso al jurado y al público de pie, y se hizo viral. Junto a su marido, el chileno Matías Cienfuegos, se presentan bajo el nombre artístico “Sirca Marea”
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Por algún motivo, Martín Sebastián Palacio -chofer de viajes ejecutivos-, no cruzó el enlace Rosario - Victoria, que le demandaba el viaje contratado por su pasajero. ¿Quién manejaba entonces?
Autoridades del orden público identificaron a la conductora embistente.
Una inmensa extensión es rastrillada a la vera del camino, que se presume recorrió el Toyota Corolla, al menos en ese departamento.
Ocurrió durante un operativo de control. La joven conductora no pudo continuar su marcha.