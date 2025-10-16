Murió Luis Pedro Toni, una leyenda del periodismo de espectáculos

MTV apagará definitivamente su señal tras 44 años de historiaEspectáculos14 de octubre de 2025
El canal dejará de transmitir música continua tras más de cuatro décadas al aire.
Tenía 91 años y una vida especializándose en cine, teatro, radio y televisión.Espectáculos16 de octubre de 2025
El periodista Luis Pedro Toni murió el 14 de octubre en Buenos Aires, siendo despedido por el mundo del espectáculo. Había nacido el 29 de junio de 1934 y comenzó su carrera en 1955, como columnista político en la revista Criterio.
Entre 1958 y 1984, se desempeñó en el diario La Razón. Incursionó en radio en 1966 como parte del programa Reporter del espectáculo, por Excelsior. El mismo año fundó una revista con ese nombre, que décadas más tarde tuvo vida como página web.
También trabajó durante quince años en Radio Rivadavia junto con Antonio Carrizo, Cacho Fontana, Héctor Larrea y Juan Carlos Mareco. Más tarde pasó por Radio Nacional y El Mundo.
En televisión, se volvió una figura popular en Nuevediario, el noticiero de Canal 9, y participó de Polémica en el bar con Gerardo Sofovich.
Su rostro apareció en varias películas, como Brigada explosiva (1986), Los pilotos más locos del mundo, La clínica loca (ambas de 1988), Blackie: una vida en blanco y negro (2012) y Tras la pantalla (2015). En sus últimos años fue columnista en Radio 10.
El participante cuya historia de superación fue protagonista del certamen, se consagró como el nuevo campeón.
El reality dará inicio a partir del próximo lunes 13 de octubre a las 22 horas por Telefe.
La competencia atraviesa sus últimas fases y los jurados deberán elegir a los ocho participantes que seguirán rumbo a la semifinal. Telefé brindó un anticipo.
El Nueve y el Grupo Octubre se llevaron cinco estatuillas. Margarita fue la más galardonada con cuatro. Santiago del Moro triunfó con "Gran Hermano" y con el Oro. Mirtha Legrand obtuvo un premio "leyenda".
Como cada año, este lunes llega la gran noche de nuestra televisión. La gala será conducida en vivo por Santiago del Moro. La serie Margarita es el programa con más nominaciones, 9 en total
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron hasta el inmueble, donde el foco ígneo era generalizado.
Uniformados locales y de reparticiones especializadas desarrollaron el procedimiento ordenado por la justicia, a instancias de colectar elementos vinculados a la investigación del caso.
"Estamos trabajando en el hecho, entrecruzando los datos que hemos podido reunir y nos abocamos a lograr la resolución", manifestó el Jefe de Comisaría Crespo.
El sábado 1 de noviembre, Crespo ofrece un gran evento, que reúne deporte, música y gastronomía. El consagrado Brujo Ezequiel brindará su repertorio con acceso libre y gratuito.