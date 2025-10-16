Murió Luis Pedro Toni, una leyenda del periodismo de espectáculos

El periodista Luis Pedro Toni murió el 14 de octubre en Buenos Aires, siendo despedido por el mundo del espectáculo. Había nacido el 29 de junio de 1934 y comenzó su carrera en 1955, como columnista político en la revista Criterio.

Entre 1958 y 1984, se desempeñó en el diario La Razón. Incursionó en radio en 1966 como parte del programa Reporter del espectáculo, por Excelsior. El mismo año fundó una revista con ese nombre, que décadas más tarde tuvo vida como página web.

También trabajó durante quince años en Radio Rivadavia junto con Antonio Carrizo, Cacho Fontana, Héctor Larrea y Juan Carlos Mareco. Más tarde pasó por Radio Nacional y El Mundo.

En televisión, se volvió una figura popular en Nuevediario, el noticiero de Canal 9, y participó de Polémica en el bar con Gerardo Sofovich.

Su rostro apareció en varias películas, como Brigada explosiva (1986), Los pilotos más locos del mundo, La clínica loca (ambas de 1988), Blackie: una vida en blanco y negro (2012) y Tras la pantalla (2015). En sus últimos años fue columnista en Radio 10.