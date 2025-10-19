Plus en Vivo

Paraná: Mataron a adolescente de 16 años de un balazo en la cabeza durante una fiesta

Una violenta pelea en el evento, dejó sin vida a una jovencita. Quien se presume el autor, habría sido apuñalado.

Policiales/Judiciales19 de octubre de 2025
Una adolescente de 16 años falleció este domingo a la madrugada en Paraná, tras recibir un balazo en la cabeza, en el marco de una pelea entre dos grupos que participaban de una fiesta en la zona de Bajada Grande. Luego, el autor de este disparo fue apuñalado, lo dejaron tirado en una zanja de la zona en grave estado y se encuentra internado en el hospital San Martín.

El hecho de violencia se registró alrededor de las 5:00, en inmediaciones de calle Croacia. Al parecer, allí se desarrollaba una fiesta y, en un momento, hubo un entredicho y comenzó una pelea entre dos grupos, consignó Análisis. El integrante de uno de estos bandos sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra los rivales. Un proyectil impactó en la cabeza de la menor de edad que se encontraba en el lugar.

Se trataba de Jazmin Ayesha González, de 16 años, quien fue asistida y trasladada en una ambulancia al hospital. Prestaba una herida de arma de fuego en la sien, la sedaron e intubaron, pero no pudieron hacer nada más. La chica falleció unos minutos después.

El autor del disparo fue identificado por los allegados a la víctima quienes decidieron ir a ajusticiarlo. Lo atacaron con armas blancas y recibió dos puñaladas en la zona abdominal y otra que le produjo un corte en el cráneo.

Se llama Yamil Alexander José Cabrera, tiene 20 años y fue trasladado inconsciente al nosocomio, donde se encontraba en observación.

El personal policial de la División Homicidios se encuentra investigando el suceso, y la Policía Científica relevó indicios en el lugar, bajo indicaciones de la Fiscalía.

