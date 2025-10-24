Elecciones 2025: las búsquedas de los argentinos en Google en visperas de los comicios

De qué se tratan los “salarios dinámicos” que el Gobierno pretende incluir en la reforma laboralNacionales23 de octubre de 2025
Forman parte de las modificaciones claves impulsadas por el Poder Ejecutivo en línea con el reclamo de las empresas.
Las consultas más repetidas fueron sobre el padrón electoral, la importancia del voto y la pertenencia partidaria de distintos candidatos. Lilia Lemoine y Fernando Burlando también aparecen como las personalidades más buscadas.Nacionales24 de octubre de 2025
En la previa de las elecciones 2025, los argentinos buscaron en el motor de búsqueda de Google, desde “¿por qué es importante votar?" y “¿qué son las elecciones legislativas?“, hasta preguntas para averiguar qué candidatos se presentan y cuales siguen ejerciendo su cargo: "¿Lilia Lemoine de qué partido es?" o "¿Burlando es candidato de qué partido?". Según un informe de Google Media Alert que reunió los resultados del 13 al 19 de octubre.
En ese período de seis días, “Padrón electoral 2025” fue el término más buscado en relación con los comicios en la Argentina. Entre las preguntas con mayor crecimiento destacaron “¿por qué es importante votar?” y “¿qué son las elecciones legislativas?”, seguidas por “¿cómo saber si estoy afiliado a un partido?” y otras sobre a qué partido pertenecen y dónde se presentan, figuras políticas como Facundo Manes, Fernando Gray, José Luis Espert, Maximiliano Pullaro y Diego Santilli.
Además de las consultas sobre candidatos, los argentinos también buscaron información por temáticas que pueden cambiar las intenciones de voto, a tan solo unos pocos días de los comicios. El ranking de las diez palabras más buscadas, según el estudio, estuvo encabezado por: Trabajo, Salario, Jubilación, Educación, Seguridad, Economía, Energía, Deuda, Costo e Inflación.
Las elecciones legislativas, que se realizan cada dos años, tienen como objetivo la renovación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En esta ocasión, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.
En el Senado, cada provincia elige tres representantes: dos por el partido que obtenga la mayor cantidad de votos y uno por la fuerza que logre el segundo puesto.
Por su parte, en la Cámara de Diputados se utiliza el sistema proporcional D’Hondt, que distribuye las bancas según la población de cada provincia, generando una representación más amplia y diversa en el Congreso.
“Se intimó a las partes para que paguen más de US$ 500 millones, pero no pagaron”, lamentó Luciani.
La Cámara Nacional Electoral presentó días atrás la lapicera indeleble que acompañará la Boleta Única de Papel (BUP) de las Elecciones 2025
La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, cumple con una resolución del Juzgado Federal de Catamarca que ordenó reanudar los pagos de las pensiones no contributivas por invalidez laboral y suspender las auditorías en curso.
Ante la falta del correcto registro sanitario y la imposibilidad de determinar la procedencia, el organismo emitió dos disposiciones
El máximo tribunal dispuso que el escrutinio provisorio se difunda por provincia. Lo hizo ante un planteo de Fuerza Patria. La Casa Rosada confirmó que acatará el fallo
La presencia policial se mantendrá hasta la jornada en que un penado regrese a la costa del Uruguay.
El Síndico Valentín Cerini confirmó las condiciones en que se llevará adelante el remate, que promete ser una importante liquidación de bienes, como para recaudar fondos para la masa de acreedores.
Su localización es uno de los objetivos que persigue una investigación policial en curso. Piden a la población reportar cualquier dato de interés a la dependencia más cercana.
Dotaciones de bomberos trabajaron en la sofocación, sobre un tramo santafesino de la Ruta 34, pero dado el alto nivel de combustión del material que trasladaba, el fuego consumió la estructura del camión.