El Gobierno dispuso un aumento en el impuesto a los combustibles

Através del Decreto 74/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció un nuevo aumento en el impuesto a combustibles líquidos y dióxido de carbono para todo febrero, y la medida repercutirá en los valores de la nafta y el gasoil. Se trata de una actualización mensual que se realiza desde el año pasado mediante un esquema pendiente de 2024 que se implementó durante cada trimestre de 2025.

De esta manera, el Poder Ejecutivo resolvió que para las naftas se aplicará una suba de $16,773 en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $1,027 por litro en el impuesto al dióxido de carbono.

En el caso del gasoil, el aumento será de $14,372 por litro para el gravamen general, $7,782 para la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y zonas específicas del interior del país, y $1,638 por litro por el gravamen al CO₂.

La medida fue publicada por medio de un documento que lleva la firma del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Economía, Luis Caputo, y donde se justificó que el propósito del Gobierno es “estimular el crecimiento económico a través de un sendero fiscal sostenible”.

Los montos actualizados derivan de la fórmula de ajuste trimestral basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), según indicaron desde el Poder Ejecutivo en la normativa.

“En el Decreto N° 501/18 se dispuso que la entonces AFIP, actualmente ARCA, actualizará los montos de los impuestos en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, y considerará, en cada caso, la variación del IPC que suministre el Indec, correspondiente al trimestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se efectúe y, asimismo, los montos actualizados tendrán efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el primer día del segundo mes inmediato siguiente a aquel en que se efectúe la actualización, inclusive“, explicaron en la normativa.

Tal como asegura el documento, desde 2018, el impuesto sobre los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono se actualizan cada tres meses siguiendo la evolución de la inflación, pero distintas administraciones resolvieron posponer su aplicación para contener el impacto en los precios de venta al público. En este caso, la prorrogación se extendió hasta febrero.

Por su parte, el impuesto al dióxido de carbono grava específicamente la emisión de gases contaminantes generados por el uso de combustibles fósiles y se cobra como un monto fijo por litro, que se suma al impuesto principal de los combustibles líquidos. Aunque representa un porcentaje menor de la carga impositiva, se actualiza de forma automática junto con el resto de los tributos para mantener su valor real en términos fiscales y ambientales.

En la última actualización, para enero, la suba había sido de $17,291 en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $1,059 por litro en el impuesto al dióxido de carbono -en el caso de las naftas– y de $14,390 por litro para el gravamen general, $7,792 para la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y zonas específicas del interior del país, y $1,640 por litro por el gravamen al CO₂, para el gasoil.