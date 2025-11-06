21 apostadores ganaron más de $11 millones en el Quini 6

Policiales/Judiciales04 de noviembre de 2025
Un joven conductor manejaba una Amarok. Por el fatal accidente, los hijos de la pareja del otro vehículo, de 7, 11 y 14 años, sobrevivieron, aunque sufrieron heridas de consideración.
Policiales/Judiciales04 de noviembre de 2025
Raúl Scherer fue asesinado durante la celebración de su jubilación y el cumpleaños de su nieto. El acusado, Hernán Morales, permanece internado.
Nacionales04 de noviembre de 2025
Tras disolver el programa ProCreAr, que dotó de viviendas a miles de familias, el Gobierno nacional avanza en la venta mediante subasta pública de los inmuebles vinculados al plan estatal que facilitaba el acceso a la casa propia.
Estación Plus CrespoDeportes04 de noviembre de 2025
El pasado fin de semana, Crespo recibió a numerosos deportistas de distintos puntos del país en el tradicional Maratón de la Avicultura. Entre ellos, se destacó la presencia de Marcelo Cuevas, un joven corredor de 22 años, oriundo de Mercedes, provincia de Buenos Aires, quien participó en la distancia de 10 kilómetros y logró subirse al podio en su categoría.
Estación Plus CrespoCrespo05 de noviembre de 2025
El siniestro vial ocurrió en el límite de los Barrios Del Rosario y San Cayetano de Crespo.