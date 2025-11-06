Se venció un lote de vacunas contra el Dengue, porque no pudieron ubicar a los vacunados con la primera dosis

Rige una alerta por tormentas para 10 departamentos de Entre RíosEntre Ríos06 de noviembre de 2025
Las lluvias y tormentas más importantes se esperan para este viernes en la provincia. Advierten por posible caída de granizo en algunas zonas.
Luego que desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se advirtiera que no se hacían llamados para vacunar, desde el Nodo Epidemiológico aclararon que en Concordia sí se usó ese sistema, ante la emergencia de aplicar una segunda dosis.Entre Ríos06 de noviembre de 2025
Tras el comunicado emitido desde el Ministerio de Salud advirtiendo acerca de llamados telefónicos para vacunar contra el dengue que podrían ser utilizados como estafa, Beatriz Borda, referente del área Inmunizaciones del Departamento Concordia hizo una aclaración.
En diálogo con Diario Río Uruguay, mencionó que a nivel local hay un grupo de vacunados que a los que efectivamente se los estuvo llamando para que se apliquen la segunda dosis. "Se los llamó porque durante este miércoles ya vencieron las vacunas que nos mandó el ministerio", comentó.
En rigor, explicó Borda, se trata de la vacuna japonesa contra el dengue de Takeda, llamada Qdenga, que está disponible para personas mayores de 5 años en Argentina. Es una vacuna a virus vivo atenuado que protege contra los cuatro serotipos del virus del dengue y se administra en dos dosis, con un intervalo de tres meses. Está indicada para personas en zonas endémicas, con o sin antecedente de dengue, aunque algunas jurisdicciones pueden tener programas de vacunación focalizados.
La referente mencionó que lo "nosotros logramos encontrar seis personas vacunadas, no más". Además entre ese grupo "ya había dos o tres que ya tenían la segunda dosis, por lo que lo único que le pedimos fue que nos digan el día en que se habían vacunado, así completamos el sistema porque muchas de estas personas, la mayoría, fueron vacunados en el privado y ellos no tienen sistema donde cargar las vacunas".
El contacto se dio "primero a través de los agentes sanitarios a los domicilios y si estaban se le tomaban los datos pero si no, le daban mi número de teléfono y ellos se contactaban conmigo para poder charlar sobre el tiempo interdosis", agregó.
Borda detalló que tras el envío de las dosis por parte del Ministerio de Salud "creo que fue junio", las segundas dosis - aplicables a los tres meses - corrieron el riesgo de vencimiento.
De hecho, aclaró, lamentablemente "este 5 de noviembre se vencieron unas veinte dosis, porque no se encontró esa cantidad de personas que podíamos llegar a vacunar". Subrayando que "las dosis que llegan del Ministerio son gratuitas para toda la población, entonces eso lo que a mí me llamaba la atención de estos llamados porque las personas que nosotros hemos contactado, que fueron muy pocas, se han comunicado conmigo".
A muchos en Concordia "no pudimos localizar, muchos que no tenían las dosis y a otros que no les daba el tiempo interdosis", acotó Borda. Insistiendo en que "desde el área de Inmunizaciones hubieron algunas búsquedas, sobre todo para que las personas tengan seguridad y que no vaya a ser cosa de que las personas crean que sea algo no fidedigno".
Igualmente, puntualizó que "si hubo algo o alguien que llamó por este tema con otras intenciones, la verdad es que me preocupa mucho porque no hay una campaña actual del Dengue".
La constructora Obring SA resultó adjudicataria del tramo que incluye el puente Victoria - Rosario en el primer proceso de concesión vial impulsado por Milei
En los últimos días se registraron nuevos intentos de engaños. La modalidad consiste en contactar a las personas mediante llamadas telefónicas en el marco de una supuesta campaña de vacunación contra el dengue, para luego solicitarles la descarga de una aplicación en el celular.
Se refrendará a partir de la aprobación del dictamen y suspende las afilicaciones por 180 días desde la sanción de la Ley que creó la OSER.
La comisión de Legislación General emitió este martes dictamen en el proyecto de ley de autoría de la diputada Lorena Arrozogaray que establece la exclusión de espectáculos culturales y deportivos a toda persona inscripta en el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia.
El senador nacional Alfredo De Angeli (JxC-Entre Ríos) analizó el resultado de las elecciones legislativas que le dieron un contundente triunfo a la Alianza La Libertad Avanza, y también se refirió a la situación y renovación partidaria del PRO.
La pasión celeste sumó un nuevo capítulo en la provincia. En la ciudad de Crespo se conformó oficialmente la primera peña de Belgrano de Córdoba en Entre Ríos, un hecho que marca la expansión del fervor “pirata” más allá de los límites cordobeses.
El siniestro vial ocurrió en el límite de los Barrios Del Rosario y San Cayetano de Crespo.
"Crespo tiene unos 80 matriculados y además, la presencia de urnas en Paraná Campaña siempre favorecía la participación", explicó Daiana Moretti a Estación Plus Crespo, profesional que aspira a la conducción de la Sección Paraná.
Un fatal accidente de tránsito ocurrió en la Ruta N°11, entre un vehículo y un ciclista. El hombre que circulaba en bicicleta falleció en el acto.