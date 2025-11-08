Plus en Vivo

Mujer detenida por grave lesión a su ex novio

Ingresó sorpresivamente en la casa de quien era su pareja y ataque mediante, le provocó lesiones en la clavícula derecha. El muchacho fue hospitalizado.

Durante el mediodía de este sábado, personal de Comisaría Quinta de Paraná, intervino en un incidente ocurrido en una vivienda de calle Segundo Sombras.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que "una mujer ingresó al domicilio y atacó a su ex pareja con un arma blanca, provocándole lesiones en la clavícula derecha al hombre".

Al llegar al lugar, los uniformados advirtieron que había vecinos intentando contener a la agresora, quien se encontraba muy alterada. La mujer fue reducida y demorada por la policía.

El damnificado informó que "su ex había ingresado en estado de ebriedad y/o bajo los efectos de estupefacientes, y que además de lesionarlo, intentó atacar a su actual pareja, aunque no logró consumar el ataque".

El fiscal interviniente dispuso la detención de la mujer, así como el secuestro del cuchillo utilizado en el ataque.

