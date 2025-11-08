Mujer detenida por grave lesión a su ex novio

Durante el mediodía de este sábado, personal de Comisaría Quinta de Paraná, intervino en un incidente ocurrido en una vivienda de calle Segundo Sombras.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que "una mujer ingresó al domicilio y atacó a su ex pareja con un arma blanca, provocándole lesiones en la clavícula derecha al hombre".

Al llegar al lugar, los uniformados advirtieron que había vecinos intentando contener a la agresora, quien se encontraba muy alterada. La mujer fue reducida y demorada por la policía.

El damnificado informó que "su ex había ingresado en estado de ebriedad y/o bajo los efectos de estupefacientes, y que además de lesionarlo, intentó atacar a su actual pareja, aunque no logró consumar el ataque".

El fiscal interviniente dispuso la detención de la mujer, así como el secuestro del cuchillo utilizado en el ataque.