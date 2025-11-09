Plus en Vivo

30 vehículos retenidos en intenso operativo nocturno en Concepción del Uruguay

Autos y principalmente motos, no superaron los controles. Alcoholemias positivas y múltiples infracciones.

Policiales/Judiciales09 de noviembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
IMG-20251109-WA0002

En el marco de la estrategia de refuerzo de los operativos de control de tránsito, y en respuesta a la preocupación vecinal, la policía de Concepción del Uruguay desplegó un amplio operativo preventivo,  durante la madrugada de hoy.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que los controles se concentraron en el microcentro y en las adyacencias de los principales lugares de esparcimiento de la ciudad, extendiéndose hasta las 04:00 de este domingo.

20251109_111036

Resultados de la tarea de prevención:

 •    30 vehículos retenidos: Se incautaron 28 motocicletas y 2 automóviles que presentaban diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

•    2 alcoholemias positivas: Se detectaron dos conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol, lo que representa un riesgo directo para la seguridad vial de la comunidad.

20251109_111107

"Estos controles tienen por objetivo desalentar las conductas imprudentes, combatir la circulación de vehículos sin documentación y reducir los siniestros viales en horarios nocturnos", expresaron desde la Jefatura Departamental Uruguay.

Desde la policía agregaron que "esta clase de operativos de prevención del delito y ordenamiento vehicular se mantendrán de forma sostenida en la jurisdicción".

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo