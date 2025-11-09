30 vehículos retenidos en intenso operativo nocturno en Concepción del Uruguay

En el marco de la estrategia de refuerzo de los operativos de control de tránsito, y en respuesta a la preocupación vecinal, la policía de Concepción del Uruguay desplegó un amplio operativo preventivo, durante la madrugada de hoy.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que los controles se concentraron en el microcentro y en las adyacencias de los principales lugares de esparcimiento de la ciudad, extendiéndose hasta las 04:00 de este domingo.

Resultados de la tarea de prevención:

• 30 vehículos retenidos: Se incautaron 28 motocicletas y 2 automóviles que presentaban diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

• 2 alcoholemias positivas: Se detectaron dos conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol, lo que representa un riesgo directo para la seguridad vial de la comunidad.

"Estos controles tienen por objetivo desalentar las conductas imprudentes, combatir la circulación de vehículos sin documentación y reducir los siniestros viales en horarios nocturnos", expresaron desde la Jefatura Departamental Uruguay.

Desde la policía agregaron que "esta clase de operativos de prevención del delito y ordenamiento vehicular se mantendrán de forma sostenida en la jurisdicción".