Básquetbol Femenino: papelón en la Asociación Paranaense

Tras la polémica por la ausencia de la terna arbitral en el encuentro de semifinales entre Unión y Echagüe, ahora cambió el rival del plantel crespense y será Talleres, al que le quitaron puntos por mala inclusión de una jugadora.

Un nuevo papelón involucra al torneo organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol Femenino. Tras la negativa de los árbitros a dirigir las semifinales entre Unión y Echagüe, se le suma un cambio en la tabla de clasificación, tras la quita de puntos a Talleres (por mala inclusión de una jugadora). 

Primero, el contexto. El pasado domingo 2 de noviembre, debía disputarse el encuentro correspondiente a las semifinales del Torneo Clausura. Los planteles de Unión y Echagüe, realizaron la entrada en calor y tenían todo dispuesto para jugar el primero de los tres encuentros de dicha instancia, pero la terna arbitral brilló por su ausencia. 

En la previa al encuentro, había una especulación sobre la negativa del arbitraje a dirigir partidos del conjunto paranaense (por un conflicto entre la institución y el colegio de árbitros), pero nada concreto. Finalmente, la especulación se volvió realidad y quiénes debían impartir justicia no se presentaron al encuentro. 

Posteriormente, el papelón. En el comienzo de esta semana (o sea, una semana después), la APBF dio a conocer la resolución de un conflicto surgido tras un reclamo realizado por un club de la capital provincial, por mala inclusión de una jugadora de Talleres, en el certamen U21. Dicha jugadora disputó cuatro partidos con el plantel mayor de la institución y esto motivó la quita de los puntos obtenidos por Talleres en el torneo de primera. A raíz de esta quita de puntos, cambia la clasificación y por ende los cruces de semifinales. 

Pasando en limpio, Unión y Echagüe tenían todo dispuesto para jugar las semifinales y por la desprolijidad arbitral no se disputó. Y una semana después, se da la situación que motiva el cambio en la definición del torneo. En la noche de este martes 11, Estudiantes venció a Echagüe 85-53 en el primer partido de semifinales, mientras que Unión será rival de Talleres y el primer partido de la serie será en Crespo el próximo domingo 16 a partir de las 20.30 hs.

