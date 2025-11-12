Básquetbol Femenino: papelón en la Asociación Paranaense

Torneo Clausura 2025: así están los cruces de octavos de finalDeportes11 de noviembre de 2025
Los ocho mejores equipos de cada zona avanzan a esta etapa, que se disputará íntegramente en cancha del mejor clasificado. Así están los cruces.
Tras la polémica por la ausencia de la terna arbitral en el encuentro de semifinales entre Unión y Echagüe, ahora cambió el rival del plantel crespense y será Talleres, al que le quitaron puntos por mala inclusión de una jugadora.Deportes12 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Un nuevo papelón involucra al torneo organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol Femenino. Tras la negativa de los árbitros a dirigir las semifinales entre Unión y Echagüe, se le suma un cambio en la tabla de clasificación, tras la quita de puntos a Talleres (por mala inclusión de una jugadora).
Primero, el contexto. El pasado domingo 2 de noviembre, debía disputarse el encuentro correspondiente a las semifinales del Torneo Clausura. Los planteles de Unión y Echagüe, realizaron la entrada en calor y tenían todo dispuesto para jugar el primero de los tres encuentros de dicha instancia, pero la terna arbitral brilló por su ausencia.
En la previa al encuentro, había una especulación sobre la negativa del arbitraje a dirigir partidos del conjunto paranaense (por un conflicto entre la institución y el colegio de árbitros), pero nada concreto. Finalmente, la especulación se volvió realidad y quiénes debían impartir justicia no se presentaron al encuentro.
Posteriormente, el papelón. En el comienzo de esta semana (o sea, una semana después), la APBF dio a conocer la resolución de un conflicto surgido tras un reclamo realizado por un club de la capital provincial, por mala inclusión de una jugadora de Talleres, en el certamen U21. Dicha jugadora disputó cuatro partidos con el plantel mayor de la institución y esto motivó la quita de los puntos obtenidos por Talleres en el torneo de primera. A raíz de esta quita de puntos, cambia la clasificación y por ende los cruces de semifinales.
Pasando en limpio, Unión y Echagüe tenían todo dispuesto para jugar las semifinales y por la desprolijidad arbitral no se disputó. Y una semana después, se da la situación que motiva el cambio en la definición del torneo. En la noche de este martes 11, Estudiantes venció a Echagüe 85-53 en el primer partido de semifinales, mientras que Unión será rival de Talleres y el primer partido de la serie será en Crespo el próximo domingo 16 a partir de las 20.30 hs.
Relacionada:
Los ocho mejores equipos de cada zona avanzan a esta etapa, que se disputará íntegramente en cancha del mejor clasificado. Así están los cruces.
En las finales de las 3 categorías mayores del Fútbol Chacaero, hay cuatro planteles crespenses involucrados en la definición por el título.
Dos protagonistas del encuentro, Manuel Sian por Unión de Crespo y Juan Manuel Lazaneo por Neuquén de Paraná, dialogaron con Estación Plus Crespo y analizaron el desarrollo del partido que dejó como ganador al elenco paranaense por 2 a 0 en el Torneo Regional Federal Amateur.
Tras un día de exigencia extrema, en el que el plantel jugó dos partidos oficiales en menos de cinco horas, Unión de Crespo cayó 2 a 0 ante Neuquén de Paraná por el Torneo Regional Federal Amateur, dejando en evidencia el enorme esfuerzo físico realizado por el equipo.
Boca venció este domingo por 2-0 como local a River en una nueva edición del Superclásico correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en La Bombonera, y se clasificó a la Copa Libertadores 2026.
En una vibrante semifinal disputada este domingo en el estadio Leandro Cecotti de Viale, Unión Agrarios de Cerrito logró el pasaje a la final del Torneo de Fútbol de la Liga de Paraná Campaña tras vencer por penales 3 a 2 a Viale FBC.
Un hombre fue aprehendido en Crespo y compulsado a Alcaidía de Tribunales de Paraná.
Los ocho mejores equipos de cada zona avanzan a esta etapa, que se disputará íntegramente en cancha del mejor clasificado. Así están los cruces.
Afiliados atravesarán la instancia de elecciones este miércoles, durante la mañana.
El municipio inició los trabajos de mantenimiento vial en el Acceso Presidente Arturo Illia, una obra que busca mejorar la circulación y la seguridad vial de los vecinos que transitan diariamente por la zona.